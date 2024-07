KAKO JE POČELA MUZIČKA KARIJERA ČUVENE DŽEZ PEVAČICE Prošlo je 65 godina od smrti Bili Holidej

ČUVENA američka džez i bluz pevačica Bili Holidej preminula je na današnji dan pre 65 godina. Smatra se jednom od najvećih džez pevačica svih vremena.Njen način pevanja se danas smatra revolucionarnim. Jaka emocija prožima svaku njenu pesmu.

Sve je počelo od gramofona u javnoj kući. U jednoj javnoj kući u kojoj je radila nalazio se gramofon, što je u to vreme bila prava retkost. Tu je prvi put čula Besi Smit i Popsija i zaljubila se u džez muziku. Ubrzo sa majkom iznajmljuje stan u Harlemu, ali novca ima sve manje, pa njih dve rade po ceo dan naporne fizičke poslove.

Budući da više nisu imali novca za stan, Bili i njena majka dobile su rok - ukoliko do ujutru ne plate kiriju, lete na ulicu. Te večeri ona je lutala mračnim ulicama i tražila bilo kakav posao. Ušla je u lokal Poda Džerija i zamolila gazdu za audiciju.

- Ponavljala sam jedina dva plesna koraka koja sam znala. Pijanista me je gledao sažaljivo, hteli su da me izbace napolje, a ja sam preklinjala da mi daju bilo kakav posao. Čovek koji je svirao klavir konačno se smilovao i upitao me da li umem da pevam - pričala je Bili koja je otkrila da je tako zapravo počela njena muzička karijera.