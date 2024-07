KAKO LETNJA VRELINA UTIČE NA OBA POLA: Zašto se strasnije voli kad je toplije

Sunce vas miluje, topli vetar mrsi kosu, pri svakom koraku, u šortsu...

Vidite svoju nogu, obnaženu kožu, osećate se poželjno i samopouzdano, bez nekog posebnog razloga. Ne smeta što niste redovni na treninzima, volite svoje telo i osećaj slobode koji vam toplo vreme uliva sa svakim novim jutrom. Oslobođeni ste stega debele, teške odeće, ali i teških misli, jer, kako Ela Ficdžerald i Luj Armstrong još davno otpevaše, summer time and the livin' is easy (letnje je vreme i živeti je lako). Varnica se lako zapali na toploti, posebno ona seksualna, pa i ljubavna. Više primećujemo suprotni pol, osećamo veće uzbuđenje, strast nas snažno "istumba" poput najvećeg talasa koji nas je ikada poklopio. Još ako smo na (od)moru, uzburkaćemo se za nijasnu lakše nego "kod kuće".

Zašto su letnje ljubavi ispunjene većom strašću nego ostale, objašnjava nam Bojana Aleksić, pedagog i psihoterapeut u superviziji:

- Često smo u prilici da čujemo fraze letnja ljubav ili letnja avantura. Čak su i pesme posvećene ovom fenomenu - ljubavi koja se desila u letnjem periodu, gde se dvoje sastaju ili rastaju. Kažu da ima nešto magično u toj vrelini koja nas obavija. Leto je doba psihičkog i fizičkog procvata za mnoge ljude. Priroda je lepo definisala stvari kako u fizičkom tako i u psihološkom smislu, zimi smo manje aktivni, dok smo leti češće produktivniji. Procenat depresija je manji leti negoli u jesen i proleće. Kao što se i priroda budi i rasplamsava tako se može dogoditi da se rasplamsa i strast, ljubav, a možemo reći i hormoni. To svakako zavisi i od sklonosti i karaktera osobe, jer na određene obrasce ponašanja ne može uticati ni plavetnilo mora, ukus soli ili vreli letnji vazduh, dok je kod nekih osoba to svakako slučaj. Ali možemo reći da smo leti podložniji upoznavanju, zaljubljivanju i ulasku u letnje veze.

Da li zbog tog intenziteta uglavnom kraće i traju?

- Zavisi. Ljubav i avantura nisu isto. Ako znamo da nisu svi ljudi isti, ne možemo dati univerzalan odgovor. Svakako, jedan od razloga za prekid ljubavne letnje veze može biti njen jak intenzitet obojen viškom hormona, uzbuđenja, umesto razuma, kao i mogućnost upuštanja u vezu bez obaveza. Osobe koje su sklonije da se upuste u avanture ili čak prevare partnere upustiće se i u letnje. Oni biraju kraće, dinamičnije veze koje na terapiji opisuju kao odušak ili osveženje. Zbog mešanja velikog broja ljudi koji nisu iz mesta boravka tokom leta, dešava se da u povratku kući letnje veze ne potraju. Takođe, opuštenost i odmor mogu uticati na upuštanje u ljubavne veze a povratak u realnost može dovesti do njihovog prekida.

VREME ZA LUDE IDEJE

Prema istraživanjima, žene sa većim nivoom vitamina D3 imaju veću seksualnu želju. Da li to može biti povezano sa našom temom? Možda nam sunce i toplota pojačavaju uzbuđenje i naglašavaju seksualnost?

- Svakako. Iako biološki proces, sinteza vitamina D3 u krvi svakako utiče na bolje raspoloženje i povećava lučenje hormona dopamina u krvi. Nizak nivo dopamina povezan je i sa smanjenom motivacijom, pa i manjim životnim uzbuđenjem u svim oblastima života i nije povezan samo sa seksualnom željom. Ali svakako, sunce i sinteza vitamina D3 pojačavaju uzbuđenost i povećavaju celokupnu želju za životom.

Jesmo li u letnjim mesecima opušteniji pa samim tim i otvoreniji za nova poznanstva i emotivne veze? Možda plaža, more, brdoviti proplanci pružaju priliku mašti da se rasplamsa i poželi nešto što u svakodnevnom ambijentu ne bi?

- Leti smo svakako opušteniji, pogotovo ako smo na odmoru. Na odmoru smo često relaksirani i probuđeni posle zimske uspavanosti. Nekim ljudima odmor predstavlja odušak, beg od stvarnosti, vreme za neke lude ideje. Pored toga, ljudi imaju tendenciju da više putuju, a samim tim i upoznaju mnogo ljudi. Mogućnost odlaska u nove zanimljive krajeve i predele povećava želju za istraživanjem i rasplamsava maštu za neke nove ideje, posebno kada je reč o letnjim avanturama ili ljubavima. Tada sve postaje novo, zanimljivo i privlačno. Nekada klijenti opisuju da su potpuno drugačiji u novoj sredini, dok ih povratak kući vraća u realnost. Sama činjenica da su leto, putovanja, novi predeli dobitna kombinacija za upoznavanje, mogu pojačati želju za druženjem pa i avanturom i ulaskom u vezu.

OSLOBOĐENI PRITISKA

Toplota nas oslobađa i viška garderobe pa smo izloženiji pogledima i u većem kontaktu sa svojom kožom i telom, uopšte. Ima li nečeg i u tome?

- Prema istraživanju časopisa "Psihologija danas", ljudi su znatno manje inhibirani tokom leta, ne samo zato što su van uobičajene rutine, već i zato što nose lakšu odeću. Lagana odeća nas oslobađa pritiska, i samim tim smo opušteniji nego kada smo pod teškim kaputima. Naravno da ćemo pre primetiti osobu koja nam se dopada ukoliko nosi ležerniju garderobu ili lepršavu haljinu. Leti se lakše i bolje osete prirodni mirisi tela, što svakako, na hemijsko-biološkom nivou, povećava želju za upoznavanjem i kontaktom.

Odnosi li se ovo više na neke određene uzraste?

- Ono što se može razlikovati je način i prethodno iskustvo ulaska u veze, što može biti povezano sa uzrastom. Iako nije presudno, iskustvo u radu mi pokazuje da u letnje avanture češće ulaze mlađi ljudi. Tinejdžerima i mladim osobama "rade" hormoni, pa veza može biti započeta ili se zasnivati na seksualnom poznanstvu koje se najčešće po završetku leta prekida. Stariji su nešto mudriji, nekada se dešava da ipak biraju sa kime će se upustiti u vezu, ali nema pravila. Iskustva pokazuju takođe da bez obzira na pol i uzrast u letnje avanture ulaze ekstrovertniji ljudi. Dešava se i da osobe koje imaju emotivni teret na leđima ili ogromnu želju da nađu pravog/u, što je kod mlađih ljudi čest slučaj, mogu uletati u avanture. Mladi ljudi češće ne promisle, pogotovo ukoliko je prethodno iskustvo slično, pa se dešava da se razočaraju.

Muškarci žele da budu osvojeni Da li se isto dešava i kod muškaraca? - Da. Ako uzmemo činjenicu da je leti, naročito na plažama, koža muškaraca u većoj meri izloženija suncu, možemo reći da je ova činjenica tačna. Kada, pak, govorimo da li u letnje avanture češće ulaze muškarci ili žene, odgovor je prost - nije bitno kog smo pola. Iako važi pravilo da muškarci češće ulaze u letnje veze i avanture, novo vreme ali i iskustva klijenata i klijentkinja na terapiji dokazuju da pol osobe nije presudan. Žene i muškarci svih životnih doba ulaze u letnja poznanstva. Žene se bude, oslobađaju i imaju potrebu da istražuju, često otvoreno stavivši do znanja kada im se neko dopada. One ne žele više da trpe i otvorenije su kada nešto žele. One žele da biraju, a iskustva muških klijenata pokazuju da sve više žele da budu osvojeni.

Koliko često se događa da se na letovanju upozna partner sa kojim se ostaje na duže staze?

- Iako nikad ne znate kada bi veza mogla procvetati ili koliko će trajati, letnja ljubav nije uvek i zauvek. I to nije nužno loša stvar. Za izgradnju čvrste veze potreban je trud i rad osim želje i početnog uzbuđenja. Letnja ljubav može biti oslobađajuća i može ukloniti pritisak brige o tome šta će biti sa ovom vezom. Svakako, ukoliko dvoje imaju veći kapacitet za ljubav može se dogoditi da veza i potraje, što dokazuju iskustva klijenata na terapiji. Neophodno je ipak u nekom trenutku razumeti i sebe i svoje potrebe. Ako veza između dvoje postane seksualno intimna, potrebno je izbegavati očekivanja na duge staze kako biste izbegli moguća razočaranja. Neophodno je imati u vidu da vam ulazak u vezu može, ali i ne mora, garantovati nužno budućnost sa ovom osobom. Ako napravite izbor imajući to na umu, nećete biti iznenađeni. Važno je razgraničiti sa sobom da li želimo samo avanturu ili nešto više. Na kraju svog odmora ili leta možete i podeliti svoja osećanja sa osobom, reći da biste voleli da se viđate. Dešava se da veze potraju, ali to isključivo zavisi od naših sposobnosti da zrelo volimo i da znamo da produbimo odnos ako i druga strana to želi.