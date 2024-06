UREĐENJE ENTERIJERA: Kako da rasporedite slike na zidovima

Volite umetnost, imate divne slike za koje vas vežu brojne uspomene, a i one tek kupljene, moderne, ali niste sasvim sigurni kako bi bilo najbolje da ih rasporedite u vašem životnom prostoru?

Foto Shutterstock

Ne brinite, dobra je vest da u tome ne možete pogrešiti, ukoliko dozvolite sopstvenom senzibilitetu da vas vodi. Jer, lepo je upravo ono što se vama i vašim ukućanima dopada. Ipak, postoji nekoliko osnovnih pravila za njihovo pozicioniranje, na koja možete obratiti pažnju.

Ukoliko je prostor u kom biste da okačite slike manji, trebalo bi da odaberete samo jedan zid na koji ćete ih postavljati, ističući ga na taj način. Sve ostalo vizuelno bi učinilo enterijer prenatrpanim. Potrudite se da se ramovi slažu sa nameštajem ili nekim od dominirajućih detalja u sobi, kao i da sadržaj slika ima bar nešto zajedničko, bilo da je to tehnika rada, motivi, osnovne boje… Na jednom zidu možete se poigrati grupisanjem slika kako god poželite, a ako se ipak odlučite samo za jedno umetničko delo, neka bude većih dimenzija, da bi bilo primećeno kako mu i dolikuje. Pazite samo da svojom veličinom ne nadmaši gabarit nameštaja iznad kog stoji, jer će delovati nezgrapno.

Foto: Shutterstock

Želite da napravite sopstvenu kompoziciju na zidu? Samo napred, ali najpre odaberite centralnu sliku, oko koje ćete potom „slagati“ ostale. Tom prilikom možete se voditi slaganjem boja u odnosu na celokupan nameštaj u prostoriji, ili samo na onaj u neposrednoj blizini slike. Tako možete vaš botanički kutak, u kom gajite ukrasne biljke, obogatiti slikama sa motivima cveća. Ako potom prostoru dodate još malo zelene boje, makar i kroz najmanji detalj u sobi, stvorićete pravu malu oazu usred stana.

Minimalistički stil koji već duže vreme gospodari uređenjem enterijera nije zaobišao ni umetničke slike. Naime, one često mogu biti veoma jednostavne, sa vrlo malo boja ili motiva, apstraktne, te na prvi pogled više predstavljaju dodatak unutrašnjem uređenju, nego umetnost samu po sebi. U dnevnu sobu lepo se uklapaju slike jarkih boja, žute ili ciklama, ali i sve nijanse zemljanih tonova, koje prate boju troseda i zavese. Takođe, upariti možete i dve ili tri gotovo identične, po veličini, bojama, motivima, praveći na taj način neku vrstu sopstvenog diptiha ili triptiha.

Foto Shutterstock Tekst potpisa

Da nema lošeg mesta za dobru sliku potvrđuje i to što se one sasvim lepo mogu uklopiti i u kuhinju. Naravno, postavite ih negde gde se što manje mogu oštetiti i isprljati tokom pripreme kulinarskih čarolija, a neku od slika možete smestiti i u najmanji, do tada neiskorišćeni, ćoškić. Umetnosti je zaista potrebno malo prostora da se pokaže...