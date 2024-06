SVE ČEŠĆA POJAVA: Hikikomori - fenomen otuđenosti mladih

Pre dvadesetak godina japanski psihijatar Tamaki Saito objavio je knjigu pod nazivom „Shakaiteki hikikomori“, koja je vrlo brzo postala bestseler. U njoj se, na osnovu iskustava iz kliničke prakse, bavio fenomenom povlačenja mladih ljudi iz društvenog života.

Foto Shutterstock

Kako se ponašaju mladi koji imaju hikikomori? Potpuno se povlače iz društvenog života i provode veći deo vremena sami, u svojim domovima i sobama, izbegavajući svaki kontakt sa ljudima, što može trajati mesecima, pa i godinama. U Japanu im roditelji ostavljaju hranu ispred vrata sobe, jer ne žele da im otvore. Veoma često ne obavljaju ni školske, odnosno radne aktivnosti, mahom vreme provode na internetu, osećaju se odbačeno, bezvredno i osuđivano od strane svojih vršnjaka… Uglavnom je ovaj simptom povezan sa niskim samopouzdanjem kod osobe, depresijom, anksioznošću, pa lečenje podrazumeva psihoterapiju, ali i veliku, upornu i dugotrajnu podršku i pomoć porodice.

Ukoliko primetite da se vaše dete ponaša na ovaj način nemojte to zanemarivati, misleći da će ga proći samo od sebe. Razgovarajte sa njim, dajte sve od sebe da vam se otvori, da biste zajedno došli do korena problema, pa i do rešenja.