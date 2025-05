NACIONALNE LEKCIJE OD SLEDEĆE ŠKOLSKE GODINE: Nacrt izmena i dopuna Zakona o udžbenicima na javnoj raspravi

NACRT zakona o izmenama i dopunama Zakona o udžbenicima kojim se u obrazovni sistem Srbije uvode udžbenici od nacionalog značaja od juče je na javnoj raspravi.

Foto: N. Fifić

Time je načinjen prvi korak ka uvođenju nacionalih knjiga u učionice, kao što je i bilo najavljeno iz Vlade, a ovu incijativu pokrenuo je predsednik Srbije.

Ministarstvo prosvete koje je i sačinolo zakonske izmene, navelo je u obrazloženju da je na osnovu prikupljenih podataka i utvrđenog stanja i kritičkog vrednovanja predložilo uvođenje nacionalnog udžbeničkog paketa, kao i udžbeničkog paketa od posebnog interesa za nacionalne manjine u osnovnom obrazovanju i vaspitanju. To se odnosi na predmete: srpski jezik, srpski jezik i književnost, maternji jezik, maternji jezik i književnost, svet oko nas, priroda i društvo, istorija, geografija, muzička kultura, a koje bi izdavao jedan, javni izdavač i štampalo javno preduzeće.

Cilj izmena je, kako je naveo nadležni resor, očuvanje nacionalnog identiteta, kulturne baštine i jezika, razvijanje ličnog i nacionalnog identiteta, razvijanja svesti i osećanja pripadnosti Republici Srbiji...

- Ovi udžbenici obezbediće jedinstven pristup nastavnim sadržajima koji su od suštinskog značaja za razvoj nacionalne svesti učenika - stoji u obrazloženju. - Precizno određivanje predmeta od nacionalnog interesa omogućava doslednu i kvalitetnu nastavu u oblasti jezika, književnosti, društvenih i umetničkih nauka. Posebna zaštita udžbenika za nacionalne manjine doprinosi očuvanju njihovog jezičkog i kulturnog identiteta u okviru obrazovnog sistema.

Sve škole u Srbiji biće u obavezi da koriste ove udžbenike, a planirano je da se oni u školski sistem uvedu u fazama, po razredima, u periodu od školske 2026/2027. do 2029/2030. godine, čime se, kako je obrazložio predlagač, obezbeđuje postupnost, prilagođavanje i stabilnost obrazovnog sistema.

Zakonom se uvodi i najveća maloprodajna cena udžbenika koju svake godine do 15. marta utvrđuje Vlada za narednu školsku godinu, na zajednički predlog ministara nadležnih za obrazovanje i trgovinu.

Nacrtom zakonskih izmena uvodi se i dopunski mehanizam, kojim se omogućava Vladi da, u skladu sa društvenim i obrazovnim prioritetima, odlukom proširi spisak udžbenika od nacionalnog interesa za srednje obrazovanje i vaspitanje.

U obrazloženju se navodi i da će ove izmene obezbediti potpunu transparentnost u postupku izbora udžbenika, tako što se pravi zakonski osnov da bi se propisali jasni, transparentni i nediskriminatorni kriterijumi na osnovu kojih bi se škole opredeljivale za udžbenike. Takođe, novine u izmenama Zakona su uspotavljanje sistema redovne kontrole poštovanja propisanih kriterijuma, uvođenje mehanizama za regulisanje tržišta udžbenika i određivanja najviše maloprodajne cene udžbenika i određivanje najviše mase udžbenika.

Čitanka obavezna i u dijaspori IMALO se u vidu i obrazovanje u srpskim školama u inostranstvu. Tako je, nacrtom zakona o izmenama i dopunama Zakona o udžbenicima predviđeno je i da je nacionalna čitanka obavezna i za učenike koji pohađaju nastavu u inostranstvu po posebnom programu osnovnog obrazovanja i vaspitanja na srpskom jeziku, čime se obezbeđuje očuvanje nacionalnog i kulturnog identiteta srpskih učenika u dijaspor

Izmenama je predviđeno da ove udžbenike izdaje nacionalni izdavač.

- Uređuje se obavezna nadležnost javnog izdavača za izdavanje udžbenika od nacionalnog interesa, a štampanje izdanja poverava pravnom licu registrovanom za izdavanje i štampanje naučne i stručne i udžbeničke literature čiji je osnivač Republika Srbija, čime se obezbeđuje kontrolisana, stručna i institucionalno garantovana proizvodnja udžbeničke literature od posebnog značaja - stoji u obrazloženju. - Javni izdavač formira autorski tim za pripremu udžbenika od nacionalnog interesa i od posebnog interesa za nacionalne manjine i to pojedinačno za svaki udžbenik po razredu, kao i da javni izdavač raspisuje javni poziv za izbor članova autorskog tima za pripremu ovih udžbenika, a koji čine osobe sa integritetom i autoritetom u oblasti za koju su izabrani.

Preciziran su i pravni instituti odobravanja i zvanične upotrebe udžbenika, utvrđivanjem roka do kog udžbenik mora biti odobren a to je 1. mart da bi se uvrstio u odgovarajući katalog udžbenika. Izbor udžbenika važi do četiri školske godine, ali je moguća i ranija promena uz saglasnost Ministarstva i dostavljanje odgovarajuće dokumentacije.

Prilikom utvrđivanja maloprodajne cene, obrazuje se komisija sastavljena od predstavnika ministarstava, stručnjaka izdavaštva, ekonomije i zaštite potrošača.

- Izdavačima je zabranjeno da prodaju udžbenike po ceni većoj od one koju Vlada utvrdi, a kriterijume za utvrđivanje cene donosi Vlada na predlog oba ministra - stoji u obrazloženjeu.

Novim odredbama precizirano je i da se donacijama, poklonima ili reprezentacijom ne smatraju kratkotrajno predstavljanje udžbenika u školi, reprezentacije male vrednosti do 1.000 dinara po osobi, kao ni besplatni primerci udžbenika, pri čemu se ova ograničenja primenjuju trajno, bez obzira na fazu postupka odobravanja udžbenika.

- Trenutno odobreni udžbenici za određene predmete u osnovnoj školi ostaju u upotrebi sve dok se ne izdaju novi od nacionalnog interesa, nakon čega će biti uklonjeni iz kataloga. U cilju pravovremene pripreme, javni izdavač je obavezan da u roku od 15 dana, stupanja na snagu zakona, raspiše javni poziv za izbor autora novih udžbenika - stoji u obrazloženju.