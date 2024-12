CENTRIMA ZA TALENTE NOVAC OD JANUARA: Raspisuje se konkurs za dodelu finansijskih sredstava

REGIONALNI centri za talente dobijaće ubuduće podršku Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja, a već početkom naredne godine biće raspisan konkurs za finansijsku podršku ovim centrima.

To je dogovoreno na nedavnom sastanku ministarke nauke dr Jelene Begović i direktora svih deset centara. Ministarka je rekla da ovaj resor želi da im pomogne jer prepoznaje njihovu važnost i vrednost.

- Za razvoj nauke su nam bitni talenti, a regionalni centri su oni koji ih prvi obučavaju i pružaju im podršku - rekla je ministarka Begović. - Naš cilj je da im pomognemo radi boljeg povezivanja centara. Umrežavanje i zajednički rad doneće veliku snagu, a Ministarstvo će zatim imati i mogućnost da stvara različite zajedničke programe. Cilj konkursa koji će biti raspisan početkom godine je ojačavanje onih struktura koje su važne za prepoznavanje mladih talenata u Srbiji.

Borba za opstanak Đurađ Banjac ističe da je predstavnicima Ministarstva nauke posebno istakao situaciju u kojoj se nalazi njegov centar u Zemunu koji godinama bez bilo kakve pomoći opstaje, ali je pitanje koliko bi još opstao u ovakvim uslovima, za razliku od drugih centara koji imaju pomoć lokalne samouprave. - Pomenuo sam da neki nastavnici ove godine drže nastavu bez honorara, jer vole svoj poziv i žele da pomognu Centru u njegovom opstanku. Međutim, pitanje je koliko bi taj njihov entuzijazam potrajao - ističe ovaj profesor.

A kako je izgledao susret sa ministarkom utiske nam prenosi Đurađ Banjac, direktor Centra za talente u Zemunu koji kaže da preuzimanje centara za talente od Ministarstva prosvete i prelazak u Ministarstvo nauke, uz najavu finansijske podrške, daje nadu u bolje dane.

- Bilo je govora o mogućnosti zajedničkog učešća na međunarodnim projektima i konkursima - ističe Banjac. - Rekao sam da između samih centara nema prave i iskrene saradnje da to mora da se promeni, na šta je ministarka odgovorila da je to do nas i da je svima nama u interesu da zajednički nastupamo. Očekuje se da konkurs za dodelu sredstava bude raspisan tokom januara ili februara i ukoliko centri dobiju sredstva, imaće obavezu da podnesu izveštaj o trošenju tih sredstava. O visini sredstava će se odlučivati na osnovu podataka koje će centri dostaviti, a to su broj polaznika u Centru, rezultati na prethodnim takmičenjima...

On navodi da je zahvalan ministarki nauke i njenim saradnicima na želji da se nešto uradi sa Centrima za talente i da se radi na njihovom opstanku.