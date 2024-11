"NEĆEMO FINANSIRATI STRANE FAKULTETE": Ministarka prosvete o izmenama Zakona o visokom obrazovanju

Ministarka prosvete Slavica Đukić Dejanović rekla je da će izmene Zakona o visokom obrazovanju kojim se omogućava dolazak stranih univerziteta u Srbiju unaprediti mogućnost da visoko obrazovanje na najvišem nivou bude dostupno većem broju naših ljudi.

Foto N. Skenderija

- Ovo je u širom smislu jedna demografska mera, koja će ponuditi našim najvrednijim mladim ljudima da svoje master, doktorske ili osnovne studije obave ovde, onima koji su planirali da se školuju na inostranim univerzitetima, a nije ih mali broj - rekla je ministarka prosvete.

Navela je da, prema studiji koja je rađena pre tri godine, više od 40 odsto onih koji odu u inostranstvo, svoja profesionalna postignuća traže u zemljama gde su i završili studije.

- Nijedan jedini dinar neće iz budžeta Srbije otići stranim univerzitetima. Ako težimo nekim evropskim standardima i konkurenciji, a ja bih rekla i većoj mogućnosti naših mladih ljudi da uče u svojoj zemlji, da njihove porodice budu finansijski manje opterećene za stanarine, za ishranu, na kraju da budemo jedan od evropskih univerzitetskih centara gde će dolaziti i deca iz čitavog regiona - rekla je Slavica Đukić Dejanović.

Demantovala je da će se strani fakulteti finansirati iz republičkog budžeta.

- Najbolji kandidati i na ovim studijama eventualno mogu biti stimulisani, kao što su stimulisani i na našem fakultetu, ali nijedan jedini dinar neće iz budžeta Srbije otići stranim univerzitetima - objasnila je ministarka.

Takođe, kako kaže, mogu biti stimulisani mladi koji studiraju one discipline koje mi ne imamo i koje su deficitarne.

Za koje fakultete će biti otvorena vrata

Istakla je da će Ministarstvo prosvete praviti sporazume o saradnji sa renomiranim stranim univerzitetima.

- U visokom obrazovanju prilično je jasno koji je to univerzitet renomiran, koji to profesori imaju izvanredne reference, gde naša deca inače i odlaze da završavaju master, doktorske ili osnovne akademijske studije -, rekla je Slavica Đukić Dejanović. - To su fakulteti gde su školarine jako velike. Nema onih studenta koji će za neki fakultet koji nema međunarodni renome i koji u naučno-istraživačkom, pedagoškom i izdavačkom radu nije kvalitetan, da će se tu plaćati tako velike školarine i da će pohitati da upišu takve fakultete.

Dodaje da postoje određene međunarodne liste koje će biti reper za opredeljenje koji to fakulteti zaista trebaju u Srbiji.

Ko će predavati

Na tim fakultetima će, kaže, predavati isključivo profesori tih univerziteta, od prijemnog ispita do diplomskog i diplome i sve će biti u skladu sa akreditacionim programom države iz koje dolaze.

- Dobiće se međunarodna diploma, odnosno diploma tog fakulteta, a mora proći NOK, dakle naše nezavisno telo koje će dati sertifikat i kao što kad neko završi u bilo kojoj državi, bilo koje fakultete, da bi se priznao kod nas, mora da prođe određenu proceduru. To će se dogoditi i sa onim studentima koji dobiju ove diplome - rekla je ministarka Đukić Dejanović.