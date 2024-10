KARIJERA QA TESTERA: Posao budućnosti koji osigurava kvalitet softvera

U SVETU IT industrije, jedna od ključnih pozicija koja obezbeđuje kvalitet i stabilnost softverskih proizvoda jeste QA tester.

Foto: Promo

Ova profesija, koja kombinuje analitičko razmišljanje i tehnološke veštine, postaje sve traženija, a interesovanje za obuke koje nude praktično znanje raste. Coders Lab, renomirana škola za IT obuke, ovog oktobra nudi obuku za QA testera koja omogućava polaznicima da steknu sve potrebne veštine za ulazak u ovu perspektivnu oblast.

Prijavi se na obuku u oktobru i ne propusti priliku da postaneš QA tester i zakoračiš u svet IT-ja.

Šta je QA testiranje?

QA testiranje (Quality Assurance) podrazumeva sistematično proveravanje softverskih proizvoda kako bi se osiguralo da funkcionišu besprekorno. QA testeri igraju ključnu ulogu u prepoznavanju grešaka i problema u softveru, čime obezbeđuju bolji korisnički doživljaj i veću pouzdanost proizvoda. Proces uključuje manuelno i automatsko testiranje, oba važna za različite aspekte razvoja softvera.

Zašto je QA testiranje važno za kompanije?

Softverske greške mogu izazvati ozbiljne probleme, kako za korisnike, tako i za same kompanije. QA testeri osiguravaju da proizvodi budu oslobođeni bagova pre nego što stignu do krajnjih korisnika. Ulaganje u QA testiranje štedi vreme, novac i povećava zadovoljstvo korisnika, što je razlog zašto su kvalifikovani QA stručnjaci veoma traženi u IT industriji.

Kako postati QA tester?

Coders Lab nudi specijalizovanu obuku koja omogućava polaznicima da kroz praktičan rad i mentorstvo nauče sve potrebne tehnike QA testiranja. Program obuke obuhvata sve od osnovnih tehnika manuelnog testiranja do upoznavanja sa alatima za automatizaciju. Polaznici ne moraju da imaju prethodno znanje u IT-ju, jer obuka pruža sveobuhvatnu pripremu za karijeru QA testera.

Vidi više o obuci

Šta donosi karijera QA testera?

Osim što je ovo jedno od najtraženijih zanimanja u IT industriji, QA testeri često imaju priliku da rade na daljinu, uživaju u fleksibilnom radnom vremenu i stalnoj potražnji za svojim veštinama. Obuka u Coders Lab ne samo da pruža teoretsko znanje, već i praktično iskustvo kroz rad na realnim projektima, što povećava šanse za brzo zapošljavanje nakon kursa.

Za sve one koji žele da uđu u svet tehnologije bez prethodnog iskustva, QA testiranje predstavlja idealnu priliku. Coders Lab pruža kvalitetnu obuku koja omogućava polaznicima da se već nakon kursa pripreme za tržište rada. Prijavite se i započnite svoju karijeru u IT industriji kroz QA testiranje – profesiju koja donosi sigurnost i stabilnost u svetu softverskog razvoja.

Kako se prijaviti?

Obuka za QA testera počinje u oktobru 2024. godine. Predavanja se održavaju uživo, onlajn, u večernjem terminu, što omogućava fleksibilnost i lako usklađivanje sa drugim obavezama. Radi se u malim grupama 12-15 polaznika, tako da je neophodno rezervisati svoje mesto na vreme.

Prijavi se na obuku u oktobru

Za sve dodatne informacije, prijavu ili besplatne konsultacije sa savetnikom za obuke posetite www.coderslab.rs