NAJBOLJI RADOVI: U Galeriji FLU otvorena izložba nagrađenih studenata

U Galeriji Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu biće predstavljeni najbolji radovi nagrađenih studenata sa slikarskog, vajarskog, grafičkog i odseka novih medija.

Foto: Beoinfo

Izložba je dostupna do 21. juna, a radno vreme je radnim danima od 10 do 20 časova, subotom od 10 do 14 časova. Ulaz je slobodan.

Nagrade nose imena naših najeminentnijih umetnika, koji su bili i profesori na ovoj školi, kao što su Ljubica Cuca Sokić, Boško Karanović, Jaroslav Kratina, Miloš Bajić, Đorđe Bošan, Sreten Stojanović, Nikola Koka Janković i niz drugih.

Niz stručnih komisija sastavljenih od nastavnika FLU i eminentnih umetnika, istoričara i teoretičara umetnosti dodelili su 29 nagrada 31 studentu.