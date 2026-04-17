Koncert pijanistkinje Ane Dragosavljević: Gradska koncertna dvorana u Novom Sadu
U Gradskoj koncertnoj dvorani u Novom Sadu, u petak, 24. aprila u 20 časova, u biće održan koncert pod nazivom „Između nas“ pijanistkinje Ane Dragosavljević.
Između nas“ je klavirski koncert o bliskosti koju muzika može da stvori. Nastao iz potrebe da klavir i muzika koja se na njemu izvodi ponovo postanu bliski, ovaj program donosi poznate melodije u novom ruhu i klasiku sa dodatnom toplinom. Najdublje stvari u muzici ne dešavaju se na sceni, već u prostoru koji delimo dok slušamo. Zato se ovaj koncert ne svira za publiku, već sa njom - između nas.
Ana Dragosavljević rođena je u Novom Sadu, klavir svira od pete godina, a niže i srednje muzičko obrazovanje, kao nosilac Vukove diplome, završila je u Muzičkoj školi „Isidor Bajić“. Osnovne i master studije klavirskog izvođaštva završila je na Kraljevskom konzervatorijumu u Antverpenu, u klasi Sergeja Edelmana, sa najvišim akademskim počastima, magna cum laude.
Dobitnica je brojnih nagrada na domaćim i međunarodnim takmičenjima, uključujući tri prve nagrade na republičkom takmičenju i drugu nagradu na međunarodnom „Memorijalu Isidora Bajića“. Višestruko je nagrađivana Vidovdanskom nagradom Grada Novog Sada i nagradom Fonda za mlade talente Republike Srbije „Dositej Obradović“. Laureat je i stipendista Kraljevske obrazovne fondacije „Bolster“ i međunarodne organizacije „Soroptimist“.
Kroz svoj umetnički rad Ana spaja klasičnu i savremenu muziku, razvijajući autentičan, moderan izraz i poseban odnos sa publikom - što koncert „Između nas“ čini intimnim i snažnim muzičkim doživljajem.
