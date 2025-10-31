„POKONDIRENA TIKVA“ NA JAPANSKOM NA SAJMU KNJIGA U BEOGRADU: Jedan od najlepših primera kulturne saradnje i prijateljstva Srbije i Japana

Na štandu Fondacije „Za srpski narod i državu“, u okviru Međunarodnog sajma knjiga u Beogradu, održana je promocija bilingvalnog izdanja komedije „Pokondirena tikva“ Jovana Sterije Popovića, koje predstavlja jedan od najlepših primera kulturne saradnje i prijateljstva između Srbije i Japana.

Foto: Za srpski narod i državu

Ovo izdanje realizovano je u saradnji Fondacije „Za srpski narod i državu“ i udruženja srpsko-japanskog prijateljstva „Hanami“, a svojim prevodom i radom na očuvanju kulturne razmene značajno je doprinela prof. dr Ljiljana Marković, dobitnica visokog japanskog carskog odlikovanja „Orden izlazećeg sunca“.

Foto: Za srpski narod i državu

Na promociji su govorili: prof. dr Ljiljana Marković, japanolog i univerzitetski profesor, Acuši Saito, otpravnik poslova Ambasade Japana u Republici Srbiji, Adrijana Barši, predsednica udruženja „Hanami“ i Natalija Jovanović, ispred sektora za izdavačku delatnost Fondacije „Za srpski narod i državu“.

Foto: Za srpski narod i državu

Promociji su prisustvovali predstavnici Vlade Republike Srbije, profesori Univerziteta u Beogradu, profesori Univerziteta u Prištini, dekani fakulteta kao i posetioci Sajma knjiga i ljubitelji lika i dela Jovana Sterije Popovića.

U uvodnom obraćanju istaknuto je da je ovo izdanje plod dugogodišnje saradnje srpskih i japanskih kulturnih institucija, kao i nastavak niza aktivnosti koje Fondacija I ”Hanami” realizuju u cilju približavanja dve kulture.

Foto: Za srpski narod i državu





”Ovom prelepom publikacijom smo uspeli da približimo Japan i Srbiju na još jedan način, a to je kroz uspešno iskustvo modernizacije obeju zemalja u 19. veku, kada se obe zemlje pripremaju za uzlet u moderno doba i to je jedan od razloga zašto smo se odlučili baš za Steriju. Kultura je veoma važan element u kulturnoj diplomatiji, i Fondacija i Udruženje ”Hanami” su ovim izdanjem postigle ogroman uspeh upravo u ovom segmentu, o čemu svedoči i promocija knjige i u Osaki na EKSPO 2025 izložbi” istakla je Ljiljana Marković.

Foto: Za srpski narod i državu

Govornici su naglasili da su Srbija i Japan, iako geografski udaljene, duhovno bliske zemlje koje neguju iste vrednosti — poštovanje tradicije, težnju ka obrazovanju i duboku ljubav prema kulturi.

Ova promocija je ujedno bila i prilika da se predstave rezultati zajedničkog rada Fondacije i udruženja „Hanami“ koji su započeti tokom promocije iste knjige u Japanu, na događaju posvećenom srpskoj književnosti i kulturi. Nastavak saradnje na Sajmu knjiga u Beogradu još jednom je potvrdio značaj kulturne diplomatije i snagu književnosti u povezivanju naroda.

Foto: Za srpski narod i državu

Fondacija će i u narednom periodu nastaviti sa projektima koji afirmišu kulturno nasleđe Srbije i njenu međunarodnu saradnju, u duhu uzajamnog poštovanja, umetnosti i prijateljstva.