KONKURS KNJIŽEVNIH SUSRETA "GORDANA BRAJOVIĆ" : Najbolje za najmlađe

Miljana Kralj

03. 10. 2025. u 16:02

NA rođendan pesnikinje i legendarnog reportera "Večernjih novosti" , u čiju čast će se, sledećeg proleća, održati 29. Književni susreti sa imenom Gordana Brajović (1937- 1996), u petak, 3. oktobra, je Centar za kulturu i umetnost Aleksinac, raspisao kokkurs, kako za najbolju knjigu za decu i mlade, tako i za najuspešnija učenikča ostvarenja.

Foto arhiva

Nagrada "Gordana Brajović", koju dodeljuje Opština Aleksinac, a čiji laureati su bili gotovo svi naši najznačajniji dečiji pisci i pesnici, dodeljuje se za knjigu namenjenu mlađem i starijem dečijem uzrastu, bez obzira na literarni rod, objavljenu između dva festivala. Na literarnim susretima, koji svake godine započinju posetom njenom rodom Subotincu, gde u dvorištu škole dobitnici priznanja, na jednom stilizovanom drveti od metala, ostavljaju trešnje, uz pločicu sa svojim imenom, nagrađuju se đački radovi u tri kategorije. Najbolje pesme i priče u za uzrast od 1. do 4. razreda osnovne škole, od 5. do 8. razreda osnovne škole i od 1. do 4. razreda srednje škole. Teme su po izboru učenika, a moraju biti otkucani ćirilicom, sa punim imenom i prezimenom, kako kandidata, tako i mentora, brojem telefona, imejl adresom, nazivom i adresom škole, razredom i odeljenjem. Posebna nagrada predviđenjna je za najbolje školske časopise.

Predlozi sa sa obrazloženjem za knjige, kao i časopisi, i đački radovi u 3 primerka, šalju se isključivo poštom, najkasnije do 31. decembra, na adresu Centar za kulturu i umetnost Aleksinac, Dušana Trivunca 15, sa naznakom za konkurs " 29. Književni susreti Gordana Brajović". 

Tagovi

