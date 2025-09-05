Kultura

HODOČAŠĆE KROZ VREME I PROSTOR: Predstavljena knjiga Patrika Li Fermora "Vreme darova: Pešice do Konstantinopolja...."

Boris Subašić

05. 09. 2025. u 11:36

Putopis autora koga su Britanci nazvali "kombinacijom Indijane Džounsa, Džejmsa Bonda i Grejama Grina" objavljen je u izdanju "Službenog glasnika".

Foto: B.Subašić

 

Foto: B.Subašić

 

KNjIGA koju je "s nogu" napisao pustolov, polihistor, ratnik i obaveštajac Patrik Li Fermor pod imenom "Vreme darova: Pešice do Konstantinopolja od Huka u Nizozemskoj do Srednjeg Dunava" objavljena je u izdanju "Službenog glasnika", u prevodu Danijele Jovanović. Putopis čijeg su autora Britanci nazvali "kombinacijom Indijane Džounsa, Džejmsa Bonda i Grejama Grina" predstavljen je juče u kafe-knjižari "Glasnik" u Beogradu.

Fermor pripada specifičnoj liniji ljudi u evropskoj kulturi, od Bajrona do Lorensa od Arabije, koji nisu pristajali na društvene konvencije, ukazao je književni kritičar Petar Arbutina.

Foto: Vikipedija

Patrik li Fermor

- Fermor je neverovatna figura. On je 1933. kao dečak od 17 godina krenuo da obiđe Evropu pešice što je bio neverovatan poduhvat. S iznosom od jedne funte nedeljno on kreće na putovanje na kome je planirao da "živi kao skitnica, hodočasnik ili lutajući učenjak" i ostavio nam svedočanstvo o toj avanturi u kojoj on jednoga dana pešači ili "stopira" seosku zapregu i spava nekoj štali, a drugoga je gost u dvoru nekog habzburškog plemića - rekla je Gordana Milosavljević Stojanović, urednik edicije "Saputnici" u kojoj je knjiga objavljena.

Fermorov putopis osim što je sjajno napisan predstavlja i odličan istorijski izvor ukazala je istoričarka

Foto: B.Subašić

Gordana Milosavljević Stojanović, Danijela Jovanović i Petar Arbutina

koja je prevela delo.

- Knjiga je objavljena 1977. kada je autor imao već 62 godine tako da su u njoj sećanja mladića prožeta znanjem i bogatim iskustvom zrelog čoveka. Upravo zato poseduje dubinu i emotivnu i saznajnu moć. Jezik kojim je pisana je znatno drugačiji od današnjeg, rečenice se sporo razvijaju, duge su, pune detaljnih opisa, ali u tome i leži čar Fermorovog pisanja - rekla je Danijela Jovanović.

Smrt "Bel epoka"

FERMOR kroz Evropu revolucija, previranja i sukoba putuje u "zakasnelom" 20. veku koji u stvari počinje 1918, rekao je Petar Arbutina:

- To je izuzetno svedočanstvo o vremenu kada je umirala dekadentna Evropa "Bel epoka". Fermor je knjigu napisao skoro 50 godina posle putovanja što je dobro jer se i u ličnom i u kolektivnom iskustvu odmakao na distancu s koje je doživljajima i iskustvima iz mladih dana dao pravi kontekst.

