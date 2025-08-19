Kultura

TAMARA RAĐENOVIĆ I MAESTRO KOICHIRO KANNO – GALA SPEKTAKL SA PREKO 150 IZVOĐAČA U SAVA CENTRU

Промо

19. 08. 2025. u 14:12

PLAVA dvorana Sava centra će 29. decembra zasijati punim sjajem, pretvarajući se u epicentar vrhunske klasične muzike i scenskog glamura. Tada će svetski priznata sopranistkinja Tamara Rađenović, uz podršku simfonijskog orkestra, hora koji čine više od 150 vrhunskih umetnika, prirediti raskošni gala koncert koji će, bez sumnje, predstavljati kulminaciju kulturno-umetničke sezone u regionu.

ТАМАРА РАЂЕНОВИЋ И MAESTRO KOICHIRO KANNO – ГАЛА СПЕКТАКЛ СА ПРЕКО 150 ИЗВОЂАЧА У САВА ЦЕНТРУ

Foto: Rossela Vanon

Dirigent večeri biće čuveni japanski maestro Koichiro Kanno, koji se Tamari pridružuje na sceni u Beogradu po prvi put, nakon njihove zapažene saradnje sa prestižnim New Japan Philharmonic Orchestra na nedavnom  solističkom koncertu  mlade umetnice u Tokiju.

Tamara Rađenović, školovana na prestižnom londonskom Royal College of Music i poslednja učenica operske legende Montserrat Caballé, ostvarila je međunarodne uspehe u najprestižnijim dvoranama sveta – od Carnegie Hall-a u Njujorku, preko Cadogan Hall-a u Londonu i Dai-ichi Life Hall-a u Tokiju, Auditorio de Zaragoza u Zaragosi, do dvorane Vatroslava Lisinskog u Zagrebu, Kolarčeve zadužbine u Beogradu i mnogih drugih.

Sa milionskim pregledima na digitalnim platformama i titulom Forbes „30 Under 30“ u oblasti Umetnosti i Kulture, svrstava se među najpriznatije svetske umetnike svoje generacije.

Njen planetarni uspon potvrđuju i prestižni međunarodni angažmani na ekskluzivnim eventima i specijalnim prilikama kao što su inauguracije predsednika, proslave stogodišnica, raskošni balovi, do poziva da krajem septembra nastupi u Njujorku na događaju od globalnog značaja koji okuplja svetske lidere, nastupa na svetskoj izložbi EXPO u Osaki do saradnje sa Minhenskom filharmonijom na gala koncertu sa jednim od najvećih tenora današnjice, Jonathanom Tetelmanom.

Beogradskoj publici će 29. decembra biti priređeno nezaboravno muzičko putovanje koje će spojiti najlepša dela Verdija i Pučinija, strastvene tonove Bizeove „Carmen“, uz nezaboravne filmske teme Ennia Morriconea i Hansa Zimmera, kao i hitove iz mjuzikla Endrua Lojda Vebera. Poseban dragulj večeri biće izvedba čuvenog dueta iz mjuzikla Fantom iz opere, koji će dodatno obogatiti emotivni doživljaj publike. Na sceni će joj se pridružiti prvak opere Srpskog narodnog pozorišta, bariton Vasa Stajkić.

Foto: Rossela Vanon

 

U impresivnom prostoru Sava centra – jedne od najvećih i najsavremenijih koncertnih dvorana u Evropi – publiku očekuje spektakl dostojan najvećih svetskih metropola.

Ulaznice: Tickets.rs i sva Ticket Vision prodajna mesta

Više informacija:

Instagram: @tamara_radjenovic

Website: tamararadjenovic.com
YouTube: youtube.com/@TamaraRadjenovic1

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

KAŽU DA JE OVO NAJRUŽNIJA GRAĐEVINA NA SVETU: Nalazi se na jugu Srbije, projektovao je Hrvat - svojim izgledom iznenađuje (FOTO)
Panorama

0 0

KAŽU DA JE OVO NAJRUŽNIJA GRAĐEVINA NA SVETU: Nalazi se na jugu Srbije, projektovao je Hrvat - svojim izgledom iznenađuje (FOTO)

I DOK je za većinu stanovnika na prostoru bivše Jugoslavije brutalistička arhitektura sasvim uobičajena i nešto što svakodnevno susrećemo, za ostatak sveta ista je fenomen svoje vrste koja ne prestaje da ih intrigira. Velelepa betonska zdanja strance istovremeno odbijaju i oduševljavaju, ostavljajući ih zbunjene i sa pomešanim utiscima.

19. 08. 2025. u 14:28

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KAKVE VESTI PRED EVROBASKET! Srbija dobija pojačanje o kome je maštala?

KAKVE VESTI PRED EVROBASKET! Srbija dobija pojačanje o kome je maštala?