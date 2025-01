JUBILARNA "KNJIGA O MILUTINU": I posle 250 izvođenja, predstava koja ruši sve rekorde

MONODRAMA "Knjiga o Milutinu" u izvođenju Nenada Jezdića, 31. januara biće izvedena 250. put na sceni Zvezdara teatra.

foto N.Vukelić

Predstavu je režirao Egon Savin,a do sada je pogledalo oko 45 hiljada posetilaca na matičnoj sceni. "Milutin" je bio na više od 80 gostovanja u zemlji i inostranstvu.

Komad je nastao po knjizi Danka Popovića "Knjiga o Milutinu", najčitanijem delu posleratne srspke književnosti.

O radu na predstavi, pripremama, simbolici teksta koji Jezdić skoro dva i po sata izgovara na sceni, pričao je reditelj Egon Savin:

- Jednostavno, reč je o jednom apsolutnom prepoznavanju, kada se glumac, lik i sadržaj u potpunosti sinhronizuju. Mi smo to pripremali dve i po godine. Oko svakog detalja smo se dobro pomučili. U Arhivu Srbije našao sam dokumente i fotografije o kojima Milutin priča. I dok on priča, idu slike, kao neki čas iz istorije, iz ugla jednog neobrazovanog ali mudrog čoveka. Seljaka, koji vidi taj rat iz zdrave, ljudske perspektive, sa neverovatno preciznim, jasnim opažanjima grešaka: od onih koje su napravile slavne vojskovođe, do nekih zbog kojih su mnogi ljudi uzalud stradali - kaže Savin.

Autor scenografije i kostima za "Knjigu o Milutinu" je Vesna Popović, kompozitor je Bora Dugić, a adaptaciju teksta potpisuje sam reditelj. Predstava za koju se od premijere traži karta više, u februaru će osam puta biti na matičnoj sceni i na četiri gostovanja: u Novom Sadu, Novoj Varoši, Požegi i Temerinu.