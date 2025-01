NASTAVAK PRIČE O SOFKI: Stojan Stojčić pred premijeru filma "Balkanski rat", nastavka "Nečiste krvi" iz 1996. godine

BALKANSKI rat, glasi (pod)naslov novog filma Stojana Stojčića, drugog dela njegovog ostvarenja "Nečista krv", prvi put prikazanog pre 28 godina. Ovaj nastavak priče o Sofkinoj krvi, ali pre svega o - nečistoj krvi i balkanskim ratovima kao kobi svih na ovim prostorima, premijeru će doživeti 11. februara u Sava centru.

- Duboko sam uveren da balkanski rat neprekidno traje, uz određene prekide ili prividna primirja koja mogu potrajati i vekovima, to je naš usud, još od raspada Dušanovog carstva naovamo mi smo u stanju rata, koji nikad neće prestati, a uzrok i posledica tih stalnih ratova na Balkanu je upravo nečista krv, koja stalno vri - smatra Stojčić. - I kada smo u periodu mira, to je uvek tek privremeni mir, nijedna generacija na ovim prostorima ne može pobeći od ratnih zbivanja i slika, baš kao što to nije mogla ni Sofkina kći, dete odraslo kroz ratove. "Balkanski rat" je njena priča, jer je u prvom delu nedostajala ta sledeća generacija.

Stojan je gotovo kompletan autor ovog filma, budući da se radeći na njemu našao u mnoštvu uloga, od one producentske, preko uloge scenariste i direktora fotografije, do rediteljske. Četiri godine je, kako navodi, kao producent prikupljao sredstva za ovaj projekat, a kako je arhitekta po struci, ovoga puta potpisuje i scenografiju.

Odrekli se mora STOJČIĆEVA preokupacija istorijskim filmom došla je do izražaja i u radu na scenariju za film o caru Dušanu "Na tri mora", sa kojim je konkurisao za podršku Filmskog centra Srbije. Kako navodi, zaokuplja ga pitanje kako se i zbog čega jedan narod, čija je država u Dušanovo doba imala izlaz na tri mora, Jonsko, Egejsko i Jadransko, "odrekao mora", kako nismo uspeli ni metar te morske obale da sačuvamo.

Priču o Sofkinoj kćeri Sofiji ispripovedao je, kaže, u vrlo modernom, retko viđenom dramaturškom okviru. Lik Sofije tumači Bojana Peković, devojka koja je na muzičkoj akademiji u Helsinkiju studirala - gusle!

- Bojana je prvi put na filmu, a autorka je i muzike koju je komponovala sa svojim bratom Nikolom, profesorom harmonike na niškoj muzičkoj akademiji, i njihovim rođakom Reljom. Stvorili su čudesnu muziku koja u filmu igra nevidljivu ali snažnu, tajnovitu ulogu, tako da kroz nju gledalac oseti i sve ono što nisam uspeo da snimim - navodi reditelj.

Govoreći o guslama kao svojevrsnom oružju, Stojčić podseća na legendu o Aginici, ženi vojniku koju su saborci stavljali u čelo stola, koja je svirajući gusle u rovu tim saborcima pokušavala da pruži besmrtnost.

- Sofija se uz gusle saživljava sa uspomenama na svoju majku Sofku, koju pamti iz priča svog dede, a verovatno i svog oca Marka, kog je u prvom delu "Nečiste krvi" tumačio Rade Šerbedžija - otkriva autor filma, objašnjavajući da su Sofijini snovi i snoviđenja, te sećanja na priče dede Marka oživljeni korišćenjem scena iz prvog filma, među kojima mnoge nisu ranije viđene.

Kao scenarista čiji se prethodni film neposredno zasnivao na delu Bore Stankovića, Stojčić naglašava kako je prozu našeg velikog pisca neophodno čitati lagano, temeljno, uz stalno promišljanje o svakoj napisanoj reči, ali i svemu onome što je (ne)zapisano "između redova", a što neretko ima presudan značaj.

Skromniji budžet ZA RAZLIKU od prethodnog filma, za koji je budžet bio čak 5 miliona dolara, na "Balkanski rat" utrošeno je milion i dve stotine hiljada, a Stojčić ističe da je i to za naše uslove A-produkcija. Poručuje da je zahvalan Jugoslovenskoj kinoteci za mnoštvo ustupljenih dokumentarnih kadrova uz pomoć kojih je oživeo doba balkanskih ratova, a pogotovo ruskom "Mosfilmu" koji mu je besplatno ustupio brojne sekvence i kadrove koji prikazuju taj period.

- Bora se rodio otprilike kad i njegova Sofka, nije upamtio svoje roditelje, očuvala ga je baba Zlata. A Sofija je svoju majku Sofku, koja se ubila kada je devojčici bilo pet godina, pamtila pre svega iz Markovih priča - dodaje reditelj, i ističe da i ovaj film u potpunosti oživljava atmosferu Borinog Vranja u osvit 20. veka i tokom prvih decenija stoleća za nama.

- Taj jug Srbije bio je i ostao naš bedem u odbrani od islama, mi bismo bili davno islamizovani da nije bilo tog Vranja, u kome nema nijedne džamije - navodi Stojčić, uz napomenu da njegov film ni na koji način ne govori protiv islama. Publici, koja 11. februara bude pohodila Sava centar, autor filma "Nečista krv 2: Balkanski rat", obećava priču sa hepiendom.