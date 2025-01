HRABRO BELEŽILA ISTORIJU: In memoriam - Preminula umetnica fotografije Goranka Matić, sahrana u subotu

PETOG dana 2025. godine srpska kultura pretrpela je veliki gubitak: posle kratke i teške bolesti preminula je Goranka Matić (1949-2025).

Foto Bojana Janjić

Porodica, prijatelji, kolege i poštovaoci oprostiće se od naše vrhunske umetnice fotografije u subotu, na Novom groblju, gde je ispraćaj na kremaciju zakazan za 14 časova.

Tokom više od četiri decenije Goranka je bila neprikosnoveni hroničar vremena jednog naroda, grada, kulture, ističu povodom odlaska legende srpske fotografije u beogradskom Muzeju savremene umetnosti.

- Od samih početaka, osamdesetih godina prošlog veka, njen rad paralelno se odvijao u domenima novinske, reportažne i umetničke fotografije - piše u saopštenju koje je izdao MSU. - Do njenog profesionalnog angažmana kao fotografa došlo je spontano, a sve je pratila i velika doza lične znatiželje i hrabrosti, pa i sklonost ka određenoj vrsti aktivizma, želja da se pri važnim kulturnim i društvenim dešavanjima deluje ne samo kao fotograf na zadatku i posmatrač već kao aktivni učesnik.

Ova, po obrazovanju istoričarka umetnosti, sa diplomom Filozofskog fakulteta BU, svojom kamerom beležila je istoriju, bez ulepšavanja, baš onako kako se dešavala tokom turbulentnih decenija pre i posle raspada Jugoslavije. Profesionalnu karijeru započela je u časopisu "Džuboks", a radila je i za "Start" i "Svijet". Fotografije su joj objavljivali i drugi vodeći časopisi bivše Jugoslavije - "Duga", "Omladinske novine", "Beorama", "Ritam", "Polet", (New)Moment, ali i dnevni listovi "Politika", "Delo"...

Foto Bojana Janjić Izložba "Iskustvo u gužvi" u MSUB

- Tokom osamdesetih godina, najznačajniji je njen rad u oblasti rok fotografije, naročito u okviru neformalnog pokreta nazvanog novi talas - ističu u MSU. - Tada nastaju neki od kultnih omota ploča vodećih muzičara tog perioda - "Idoli", "U škripcu", "Bajaga i instruktori", Đorđe Balašević i drugi. Pored toga, njen fotografski opus sadrži i portrete umetnika, pisaca, reditelja, glumaca (ljudi sa umetničke i kulturne scene), ali i političara. Autorka je brojnih fotografija sa društveno-političkim temama nastalih tokom turbulentnih devedesetih.

Divno ljudsko biće SPOJILA je znanje i umeće ostavivši iza sebe delo koje je već prepoznato i priznato i sasvim sigurno nezaobilazno u svakom budućem tumačenju umetnosti i fotografije ovog doba - kaže za naš list Momčilo Rajin, jedan od najuglednijih naših rok kritičara, dugogodišnji prijatelj Goranke Matić. - Sve to ne bi bilo moguće da u sebi nije nosila onaj tako redak element koji je najteže tumačiti - talenat! O tome će se bez sumnje još dugo, dugo pričati. Jer, jedino je umetnost večna! Nama koji smo imali privilegiju da s njom drugujemo i u onakvim i u ovakvim vremenima ostaju sećanja na bliskost, toplinu jednog istinski predivnog ljudskog bića. Ja, kao verujem mnogi, mnogi, to nikada neću zaboraviti.

Tokom svoje bogate karijere Goranka Matić bila je i urednica fotografije u nedeljniku "Vreme", u "Politici" i na RTS-u. Radila je i za potrebe raznovrsnih reportaža i kampanja. Muzej savremene umetnosti joj je 2021. organizovao je sveobuhvatnu retrospektivnu izložbu "Iskustvo u gužvi", koja je je imala veliki uspeh i gostovala u brojnim muzejima i gradovima (Banjaluci, Zagrebu, Cetinju, Novom Sadu, Zrenjaninu), o čemu u saopštenju ove institucije, između ostalog piše:

- Fotografisanje unutar gužve aktuelnog trenutka, bilo da se radi o rok koncertima osamdesetih ili političkim protestima devedesetih, osposobilo je Matićevu da na autentičan način prenese dramatiku događaja i psihologiju pojedinca, ali i da istovremeno poetiku prilagodi tada savremenim kretanjima u fotografiji i umetnosti.

Foto Goranka Matić EKV

Kustos ove izložbe bila je istoričarka umetnosti Una Popović, zadužena za Zbirku fotografije, filma, videa i digitalnih medija u MSU, koja, za "Novosti", ističe da su se na prvoj objavljenoj fotografiji Goranke Matić našle upravo ona i njena majka, istoričarka umetnosti Jasna Tijardović, koja je za "Džuboks" pisala prikaze o umetnosti.

- Goranka ima dvostruki značaj u mom srcu i životu - kaže Popovićeva. - Doživljavam je kao širi deo svoje porodice, jer sam odrastala uz nju. Bila je prijateljica mojih roditelja iz vremena avangardne okupljene oko SKC-a. I taj dvostruki odnos, intiman i profesionalni, koji je trajao do njenih poslednjih dana, karakterisale su neposrednost, iskrenost, duhovitost, ali i ozbiljnost oko rada.

Beležila nevidljivo i neviđeno NA izložbi posvećenoj rok fotografiji, početkom prošle godine u Galeriji "Dots", bile su predstavljena i dela Goranke Matić iz osamdesetih godina prošlog veka, o čemu je u katalogu Snežana Golubović, zapisala: - Posmatrala sam je, tih sada već davnih godina, kako nečujno hoda ulicama, dolazi na koncerte, u ruci ima foto-aparat... kao da se prikrada, pazi da je niko ne vidi. Hoće, želi i uspeva da ostane "nevidljiva". Ali, ona vidi sve. Beleži i ono što je za druge u tom trenutku nevidljivo i neviđeno. I onda se pojavi novi broj "Džuboksa" ili "Starta" ili "Omladinskih novina" ili, ili, i, i... i jedna njena crno-bela fotografija ispriča mnogo više nego što bi ikada iko mogao da ispripoveda rečima.

Poslednjih šest godina zajednički su posvetile pripremanju i realizaciji postavke "Iskustvo u gužvi", a potom i njenim gostovanjima i prezentaciji u zemlji i regionu, nastavlja Popovićeva:

- Radeći sa njom na izložbi, opet su me likovi, scene, muzika, umetnost, politika, osamdesetih i devedesetih godina, ubacili u ono što sam intimno proživela, i uz šta sam odrasla - muziku novog talasa osamdesetih i proteste devedesetih. Ni "Iskustvo u gužvi" ne bi bilo takvo da je izložbu radio neko ko nije poznavao te ljude i događaje. I za Goranku i za mene, bio je to izazov, kako uplesti intimno a ne otići u sentiment i nostalgiju, već uvezati lično i društveno, subjektivno i objektivno. Samo tako gradi se indentitet pojedinca i mesta. I to sam naučila od Goranke, da sagledam nešto istovremeno lično i objektivno. U tom objektivnom nekdad se krije i tvoj nedvosmisleni stav.

Goranka Matić predavala je na Fakultetu političkih nauka i Fakultetu za medije i komunikaciju u Beogradu (foto-žurnalizam i dokumentarna fotografija). Dobitnica je mnogobrojnih nagrada kao i priznanja za vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi.