KAKO CVRČKA IZLEČITI OD DEPRESIJE: Intervju - Bojana Karajović, direktor Malog pozorišta "Duško Radović"

Na čelo Malog pozorišta "Duško Radović" došla je u avgustu prošle godine, u njegovoj jubilarnoj 75. sezoni: do tada Bojana Karajović sticala je šaroliko festivalsko iskustvo (TIBA, Bitef, Festival igre), gradeći karijeru u Beogradskom dramskom napredovala je do operativnog direktora, ali je u "Radoviću" zapravo zatvorila krug.

foto Nikola Skenderija

Jer, prve pozorišne korake napravila je još kao student produkcije na FDU, dolazeći u Abardarevu na praksu.

- U "Radović" sam ušla u jednom renesansnom periodu, u vreme upravnikovanja Anje Suše. Jedna od njenih tekovina je uspostavljanje scene za mlade, i u tom smislu, bila je pionir na našim prostorima - ističe Bojana Karajović. - Nailazila je na probleme, ipak, nije odustala od ideje da osmisli predstave za tinejdžere, publiku od jedanaest do osamnaest godina.

o Danas, posle gotovo dve decenije, kakve su predstave njima namenjene?

- Uglavnom je reč o savremenoj literaturi, sa temama koje su njima važne: od seksualnosti, anoreksije, nasilja, izopštenosti, prvih zaljubljivanja, do droge. Sve su to, na neki način, tabu teme. Ali, ako se "propuste" kroz prizmu umetničkog stvaralaštva, sa adekvatnom grupom autora, kreirane za našu scenu i na način koji je blizak današnjem tinejdžeru - pun je pogodatak. Takve su naše predstave "Dečak sa koferom" i "Sjaj zvezda na plafonu", obe u režiji glumca Damjana Kecojevića. Na veoma interesantan način korespondiraju sa mladom publikom: prva se bavi temom migracije, a druga tretira problem tinejdžerke koja je izgubila majku, obolelu od kancera dojke.

o Na kakvom repertoaru se bazira dečja scena?

- Želimo da ostanemo verni tradiciji, jer je "Radović" osnovan kao prvo marionetsko pozorište. Dalje negovanje i istraživanje lutkarstva jedan je od naših imperativa, a tu su i predstave koje se obraćaju različitim ciljnim grupama: neke su namenjene bebama (od šest meseci do dve godine), uzrastu vrtića i deci u osnovnoj školi. U ovom trenutku ukupno imamo 38 naslova, od toga su dve trećine pripadaju produkciji za decu.

o Koji je hit naslov na ovoj sceni?

Poklonjeni dekori - KADA sam došla u "Radović" zatekle su me 62 predstave (zvanično na repertoaru), od kojih se mnoge nisu redovno izvodile, što je bio veliki napor i za glumce i tehniku. Onda smo napravili selekciju i iz svih predstava koje su ostale "ispod crte" poklonili vrtićima i dramskim sekcijama kostime i delove dekora - sve ono što bi moglo da im znači i što je bilo upotrebljivo. A kada smo izbacili tri velika kamiona raznoraznog otpada iz kuće, konačno smo prodisali!

- Izdvojila bih "Malu škola rokenrola", u režiji Jagoša Markovića. Vesela, porodična predstava, pravi muzički teatar koji kompletno gledalište podigne na noge. Od naslova novijeg datuma tu je "Beskrajna priča", spektakl i avantura, kao i višestruko nagrađena predstava "Kako je ozdravio cvrčak" (režija Nikola Zavišić), koja se bavi problemom depresije kod mladih na veoma prijemčiv način - pritisnut sumornim osećanjem cvrčak prestaje da cvrči, a onda uz pomoć prijatelja pokušava da prevaziđe to osećanje.

o Planirate četiri premijere u ovoj sezoni?

- Najdraža i najvažnija saradnja tokom sledeće godine je dolazak Anje Suše koja će režirati predstavu "Omladina bez Boga" Edena fon Horvata. Na početku kalendarske godine čeka nas autorski projekat Ivana Baletića (u saradnji sa Minom Milošević), posvećen Nikoli Tesli: od njegovih najmlađih dana do epohalnih izuma. Biće to interesantan rolerkoster svih magija koje nam je Tesla ostavio. Potom će Đurđa Tešić postaviti na scenu komad hrvatske spisateljice Jelene Kovačić "Mala Frida", a Robert Valtl trebalo bi da režira lutkarsku predstavu "Ježeva kućica" Branka Ćopića. U ovom trenutku, nažalost, ne postoji nigde nijedna druga "Ježeva kućica" na repertoaru. Veliki događaj biće i to što ćemo naredne godine otvoriti budvanski Grad teatar sa spektaklom i ansambl predstavom "Ostrvo s blagom", što je presedan - festival namenjen, pre svega publici za odrasle, otvoriće prvi put vrata profesionalnom pozorištu za decu.

Od danas "Singi Lumba" NOVA knjiga Slavimira Stojanovića Futra "Singi Lumba i kamena kraljica" postala je literarni predložak za predstavu Malog pozorišta "Duško Radović", pod nazivom "Novogodišnje avanture Singi Lumbe", koja je danas na programu, u režiji i dramatizaciji Isidore Goncić. Uloge tumače Lana Adžić, Ivana Adžić, Katarina Dimitrijević, Nenad Radović, Filip Stankovski i Nikola Malbaša.