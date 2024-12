ODVIKAVANJE OD BOLESTI ZAVISNOSTI: Vladimir Vulević, pisac i reditelj, o romanu "Mali Murat" i surovom suočavanju sa sobom

- Roman je objavljen pre nepuna tri meseca i još ga maltene napamet znam, pa pretpostavljam da do pravog i potpunog otklona još nije došlo. Iako na stvari u životu, pa i na ono što radim, često gledam crno-belo, manje zbog samih stvari, više jer sam takav, trudim se da ih, i bez boje, sagledam sa toplinom i vedrinom, i sa ponešto razumevanja, pre svega za ljude, jer koliko god zagušljivi i mračni, često umeju da budu topli i vedri, najčešće iznenada i bez razloga, koliko da se kaže i ponešto iskreno i smešno, da se stisne ruka, da se osvetli par koraka na putu - kaže Vulević o svom doživljaju vlastitog romana, koji je izdao beogradski "Kontrast".

Lečenje od alkoholizma u romanu zapravo otvara, kao Pandorinu kutiju, čitav niz pozadinskih priča. I sam autor priznaje da su i lečenje i alkoholizam samo izgovori za nešto sasvim treće:

- A to treće je bila želja da se pred čitaoca iznese portret zavisnika, preosetljivog neurastenika koji svoje zavisničko ponašanje, manipulativni odnos prema svetu i nepredvidiv karakter, počinje da uspostavlja i razvija još u najranijoj mladosti, zbog čega i dobija nadimak Mali Murat, pa se čini da je potpuna neosetljivost naspram bližnjih i naspram vlastitog života i besomučno manipulisanje njima za njega jedini mogući oblik bliskosti, jedini mogući oblik života.

SPOLjNI SVET

ISKORAK njegovih junaka, pacijenata, iz grupe za odvikavanje u spoljni svet pomalo podseća na film "Sabirni centar", pa se na momente čini da je spoljni svet zapravo taj koji je bolestan.

- Svaki od pacijenata istovremeno je i deo tog spoljašnjeg sveta. Čim neko od njih u njega sa odvikavanja iskorači, krenu da mu se dešavaju stvari koje su ga i odvele na odvikavanje, pa nismo više sigurni ni do koga je - do njih ili do njega. Ili do oboje - zaključuje autor.