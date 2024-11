RAT I MIR U OBJEKTIVU: Izložba fotografkinje Nikol Tunk u okviru festivala "Vizualizator"

U OKVIRU Međunarodnog festivala fotografije "Vizualizator", 21. novembra u 19 časova u Galeriji "Nikola Radošević" biće otvorena izložba američke fotografkinje Nikol Tung, jedne od najistaknutijih ratnih foto-novinarki današnjice, dobitnice mnogobrojnih međunarodnih priznanja.

Foto Nikol Tung

Njena postavka nazvana "Snažna kao rat, mekana kao mir" ( As Strong as the War, As Soft as the Peace), osvetljava tri ključne globalne priče koje su obeležile poslednju deceniju - sukobe u Iraku i Siriji, proteste u Hong Kongu i posledice rata u Ukrajini. Tema radova su ljudska izdržljivost, zajedništvo i potraga za mirom, uprkos razarajućim okolnostima.