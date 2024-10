KROZ IGRU O NESIGURNOSTIMA I OPASNOSTIMA: Sedamnaesti Festival savremenog plesa i performansa Kondenz

NA SEDAMNAESTOM izdanju Kondenza - festivala savremenog plesa i performansa koji se odvija pod sloganom "Znakovi (ne)sigurnosti. U slučaju opasnosti, okupimo se.", sinoć je u Ateljeu 212 izvedena predstava domaćeg koreografa i izvođača Igora Koruge pod nazivom "Unstable comrades" (na slici), za koju dramaturgiju i tekst potpisuje Dimitrije Kokanov, a muziku Vladimir Pejković, a koja istražuje nasleđe kvir emancipacije.

V. Opsenica

Večeras u 20 časova u Centru za kulturnu dekontaminaciju, biće izvedena predstava "All that I left behind is here" poljskog koreografa Romualda Krezela, koji živi i radi u Berlinu. U osnovi njegove predstave je fragmentacija društva kroz klasne podele, a autor se fokusira na različite aspekte klasnog pitanja u kontekstu izvođačkih umetnosti.

Bojana Robinson, koreografkinja i izvođačica iz Beograda koja živi i radi u Sloveniji, sutra u 20 časova u Centru za kulturnu dekontaminaciju izvešće predstavu "Mašina" za koju je uradila koreografiju, a Dimitrije Kokanov tekst i dramaturgiju. Predstava je duet Bojane, koreografkinje i izvođačice, i aparata za disanje koji njena ćerka povremeno koristi, a autorka se bavi svojim odnosom prema tehnološkom uređaju, koji indirektno i direktno utiče njen život.