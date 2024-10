LORDAN ZAFRANOVIĆ O SVOM NOVOM FILMU: Priča o Jasenovcu će izazvati skandale u Evropi

REŽISER Lordan Zafranović govorio je za “Novosti” o svom najnovijem filmskom poduhvatu. Onoliko koliko je to bilo moguće jer delo još nije završeno.

D. Milovanović

Da li ste zadovoljni napretkom filma?

- Jesam, film je dosta žestok. Pitanje je kako će biti primljen u ovoj Evropi koja danas postoji, pošto govori o zlu unutar te Evrope, opet. I činimi se da će izazvati određene polemike i da ću imati kritike i sa jedne, druge i treće strane. Ali to je jedan rizik koji morate preuzeti na sebe. I onako žestoko, udara u oko šakom (film), to je nešto što mene interesuje. Ako film ne izazove određene skandale onda on ne zaslužuje da se prikazuje, kazao je čuveni režiser.