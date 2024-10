RUKOPISI DO 1. NOVEMBRA: Konkurs za književnu nagradu „Goran Petrović“

Narodna biblioteka „Stefan Prvovenčani“ i grad Kraljevo raspisali su Konkurs za novoustanovljenu nagradu „Goran Petrović“ u čast našeg preminulog književnka koji je svojim delima zadužio srpsku knjižnjvnost i jezik.

G.Šljivić

Konkurs je raspisan za neobjavljenu zbirku priča mladih autora do 35 godina starosti i otvoren je do 1. novembra ove godine, što je ujedno i krajnji rok za slanje rukopisa, do 150.000 karaktera, i to pod šifrom na adresu: Redakcija Povelje, Cara Dušana 39, 36.000 Kraljevo, sa napomenom – za Nagradu „Goran Petrović“.

Kako je ranije i najavljeno, ova nagrada sastoji se od novčanog dela, plakete i objavljavanja rukopisa u ediciji „Povelja“, a odluku o dobitniku stručni žiri saopštiće 26. januara 2025. godine.