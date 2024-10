Fondacija "Za srpski narod i državu" vratila u našu zemlju vredan portret kralja Aleksandra Karađorđevića koji je naslikao Paja Jovanović

FONDACIJA "Za srpski narod i državu" vratila je u Srbiju vredno delo jednog od najznačajnijih srpskih umetnika Pavla Paje Jovanovića. Reč je o portretu kralja Aleksandra Karađorđevića, nastalom nakon 1920. godine, koji je Fondacija kupila na licitaciji u međunarodnoj aukcijskoj kući "Dorotheum".

Foto N. Skenderija

Portret je karakterističan po tome što je izrađen crnom kredom na papiru, što predstavlja nesvakidašnji pristup u opusu ovog slavnog srpskog slikara. Delo dimenzija 20x15,2 cm, sa monogramom umetnika, do sada se nalazilo u privatnoj kolekciji.

U dogovoru sa Ministarstvom kulture Republike Srbije, na čelu sa ministrom Nikolom Selakovićem, Fondacija "Za srpski narod i državu" je ovo umetničko delo donirala Muzeju Jugoslavije, gde će biti uvršteno u stalnu postavku, dok će na ovoj izložbi biti zajedno sa radom Paje Jovanovića, koji je slikao kralja Aleksandra, tehnikom ulje na platnu.

Javnost u Srbiji je premijerno mogla da vidi ovo delo na svečanoj izložbi u Muzeju posvećenoj kralju Aleksandru Karađorđeviću, održanoj sinoć u Beogradu pod pokroviteljstvom predsednika Republike Srbije, uz prisustvo premijera Miloša Vučevića, ministra kulture Nikole Selakovića, prestolonaslednika Aleksandra I Karađorđevića, princa naslednika Filipa Karađorđevića, kao i mnogobrojnih zvanica iz sveta kulture i umetnosti.

- Činjenica da je ovo prva izložba koju organizuje Muzej Jugoslavije koja je posvećena kralju Aleksandru, ovako jezgrovita nakon 1945, govori koliko njegovu ličnost do dana današnjeg nismo bili u stanju da kao narod, društvo i država razumemo - rekao je ministar kulture Nikola Selaković.

Donacija portreta našoj ustanovi predstavlja još jedan korak u dugogodišnjem zalaganju Fondacije za očuvanje i promovisanje srpske kulturne baštine, s ciljem da se najvažnija umetnička dela vrate i sačuvaju u Srbiji.

- Ako smo se o nekog vladara, vojskovođu i junaka kao narod, kao održava ogrešili u 20. veku, onda je to svakako, van svake sumnje kralj Aleksandar I Karađorđević. Ako je neko bio surovo brisan komunističkom gumicom, onda je to on. Ispirali su nam i udžbenike, i ne samo mozak, već dušu i srce, pokušavajući da naprave jednu rupu, jedan vakuum, zbog onoga što jesmo, kako bi osporili našu državnost, duhovnost i oslobodilački duh - zaključio je premijer Miloš Vučević.