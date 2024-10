ZASIJALE "PRVE ZVEZDICE": Mlade glumačke nade sinoć otvorile 14. FEDIS u Beogradu

U SVEČANOJ atmosferi sinoć je u Domu omladine Beograda počeo 14. Međunarodni festival drama i serija (FEDIS). Prednost prve večeri dobilo je petoro mladih glumaca koje su zapazili i publika i kritika.

Foto Igor Marinković

Prošlogodišnja dobitnica Zlatne antene za glumačko otkrovenje godine, Nevena Nerandžić, otvorila je manifestaciju u prisustvu direktora Doma omladine Beograda Andrije Bojanića i direktora FEDIS Nenada Milenkovića.

Prednost da prve večeri zasijaju dobilo je petoro mladih glumaca koji su ostvarili zapažene role i na poseban način skrenuli pažnju publike i kritike. Nagradu Prva zvezdica zaslužili su Nikolija Nikolić ("Kamiondžije 3"), Milica Bašić ("Tunel"), Danica Nedeljković ("Poziv"), Helena Bucalo ("Pevačica 2") i Jovan Ginić (film Lost Country).

Njih je odabrala selektorska komisija 3. Festivala dečjih glumačkih ostvarenja u filmovima i serijama (FEDEG) u sastavu TV kritičarka Meri Bilić, filmski i TV kritičar Dejan Dabić, kao i novinar i kulturolog Nenad Milenković.

Foto Igor Marinković

Usledila je srpska premijera kratkog filma "Duga" reditelja Aleksandra Vujovića i scenariste Jelene Lele Milošević. Ovo ostvarenje iz crnogorsko-italijanske produkcije selektovano je na 13 međunarodnih festivala, osvojilo je šest nagrada, a govori o šestogodišnjem dečaku, koji zahvaljujući prirodnom fenomenu koji mu se ukazuje, prepoznaje umetnika u sebi...

U okviru pratećeg programa prikazan je i dokumentarni film "Izvan vremena", scenaristkinje i rediteljke Branke Bešević Gajić, o legendarnoj etno-pop pevačici i kompozitorki Biljani Krstić. Reč je o specijalnoj projekciji ovog ostvarenja o umetnici koja je do sada dva puta osvojila Zlatnu antenu za najbolju autorsku muziku u TV serijama na FEDIS-u i jednom bila članica žirija.

- U ovih 50 godina koliko sam na muzičkoj sceni, upoznala sam mnogo divnih ljudi sa kojima sam sarađivala, koji su bili značajan vetar mojim zanosima i doveli me do ovog trenutka i dokumentarca "Izvan vremena". Film je pun zanimljivih, duhovitih priča kao kada moj Bora Čorba, po ko zna koji put, prepričava scenu "Lele kolka provalija", sa putovanja kroz Taru i vremena kada me je odveo u bend "Rani mraz", ili Peca Popović koji daje pravu sliku o vremenu kada su se cenile vrednosti. Moja kuma Gorica Popović priča o našim putovanjima, Bajaga o tekstovima koje je pisao za moj pop album, Saša Lokner o saradnji na albumu koji je aranžirao i producirao... Tu su i Đule Van Gog, Gane Pecokoza, Vlatko Stefanovski, Nebojša Dugalić i divno sećanje na "Uspavanku" koja je obišla svet, pa glumica Sloboda Mićalović koja priča o snimanju spota, Ivan Ivačković nas je vratio u vreme "Ranog mraza" i na kraju je završnu reč dao i moj "Bistrik", sa kojim delim scenu i muziku više od 20 godina - rekla je Bilja Krstić o filmu "Izvan vremena".