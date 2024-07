LOPUŠINA ZAOKRUŽIO TRILOGIJU: Objavljen treći nastavak Enciklopedije srpske dijaspore

UPRAVO je objavljen treči tom Enciklopedije srpske dijaspore Marka Lopušine koji donosi zanimljive podatke o Srbima u balkanskim zemljama. Prva dva toma bila su posvećena srpskom narodu u prekomorskim zemljama i o Srbima na Starom kontinentu.

Privatna arhiva

- U istoriji srpskog naroda Balkan je matična teritorija, na kojoj su Srbi stekli nacionalnu, državnu i versku samostalnost i nezavisnost. Kada su se kao Južni Sloveni doselili sa prostora iza Karpata plemenski Srbi su se prostrli od Soluna preko tri Morave do Dalmacije i Jadranskog mora. Na toj teritoriji danas obitavaju četiri srpske otadžbinske zemlje - Srbija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina i Hrvatska. Ove države nisu bile predmet mog interesovanja, jer su one matice srpskog naroda. Oko njih se nalaze države u kojima su Srbi domorodci, rasejani ili useljeni kao novi gastabajteri. Ove države možemo jednostavno da definišemo kao balkanske zemlje srpske dijaspore. To su Albanija, Bugarska, Grčka, Kipar, Mađarska, Rumunija, Severna Makedonija, Slovenija i Turska - kaže za "Novosti" Lopušina.