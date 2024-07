ONE NA OLIMPIJADI: Istorija učešća žena na Olimpijskim igrama tokom 130 godina, u Francuskom institutu

U susret Letnjim Olimpijskim i Paraolimpijskim igrama u Parizu 2024, u Francuskom institutu u Beogradu otvorena je izložba "One na Olimpijadi", koja prikazuje kako su se žene borile i izborile za učestvovanje na najvećem svetskom sportskom takmičenju.

Francuski institut

Izložbu je otvorio Stanislas Pjere, savetnik za kulturu Ambasade Francuske i direktor Francuskog instituta u Srbiji.

- Ovom dvojezičnom francusko-srpskom izložbom slavimo sport i Letnje Olimpijske i Paraolimpijske igre u Parizu, na kojima će učestvovati više od 5.000 sportista i isto toliko sportistkinja. Žene i Olimpijske igre dugo su bile u kontradiktornim, pa čak i neprijateljskim odnosima. Na početku moderne renesanse Olimpijskih igara, krajem devetnaestog veka, bile su isključene iz tog najvećeg sportskog takmičenja. Sportistkinjama su bile potrebne decenije da malo po malo steknu svoje pravo mesto u sportu uopšte, a posebno na Olimpijadi. Bilo je to putovanje puno prepreka, predrasuda i zabrana, ali na tom putu bilo je onih koje su uspevale da zablistaju neprikosnovenim sjajem, koji je obasjavao put odvažnim naslednicama - kazao je Pjere.

Izložba govori o evoluciji ženskog sporta tokom 130 godina i obuhvata pionirske liderke, kao što je npr. Alis Milijat, osnivačica Svetskih igara za žene 1922. godine, pa sve do velikih francuskih i stranih sportistkinja kao što su: Kristin Karon, Mari-Žoze Perek, Lora Manauu ili nedavno Klarisa Agbegnenu ili Simon Bajls.

Pjere je pozvao i Beograđane i turiste koji vole sport, istoriju sporta i raduju se predstojećoj Olimpijadi, da pogledaju izložbu u izlozima Francuskog instituta u Beogradu. Ona je podeljena u šest segmenata: "One nisu dobrodošle", "One uzimaju sudbinu u svoje ruke", "Zauvek prve", "One nameću svoje uslove", "One se suočavaju sa ograničenjima svoga tela" i "One nas čekaju na Olimpijadi 2024".

Ove godine broj takmičarkina Olimpijskim igrama biće izjednačen sa brojem takmičara i svi dolaze iz 206 zemalja. Izložbu je realizovao Francuski institut u Srbiji u saradnji sa Nacionalnim muzejem sporta u Parizu. Trajaće do 25. avgusta.