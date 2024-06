"FRANCISKA" ŽENSKI FAUST PRVI PUT NA SRPSKOM JEZIKU : Subotičko Narodno pozorište sutra ima poslednju premijeru u ovoj sezoni

Drama na sprskom jeziku Narodnog pozorišta u Subotici sutra će imati poslednju premijeru u ovoj sezoni - predstavu „Franciska“ poznatog nemačkog dramaturga Franka Vedekinda u režiji Juga Đorđevića. Reč je o retko prevođenom delu, a ovo je prvi put da će se igrati na sprskom jeziku.

FOTO: TV SUBOTICA

„Franciska“ je komad čija je radnja smeštena na početak 20. veka, a govori na prvom mestu o ženskoj slobodi – kako bi bila slobodna, žena potpisuje pakt sa đavolom da postane muškarac, zbog čega se ovo delo naziva još ženskim "Faustom".

-Lik Franciske, koja sklapa pakt sa đavolom kako bi postala muškarac, za mene ima poseban značaj, jer sam i sama u pubertetu bila toliko nesrećna što sam devojčica verujući da bi mi život bio i lepši i lakši da sam rođena kao dečak. Verovala sam da je svet neprijateljski raspoložen prema devojčicama koje čeka puno prepreka. Slična su razmišljanja nailazila i kasnije. Tako da cela Franciskina priča od njenog puberteta do sticanja prave slobode za mene je vrlo dirljiva i intimno važna - ističe Minja Peković, kojoj je pripala naslovna uloga - U komadu smo tražili paralele sa današnjim društvenim trenutkom. Komad je napisan početkom 20. veka, međutim pitanja ženskih prava i slobode su aktuelna i danas. Još uvek se koplja ukrštaju da li je neko stomatolog ili stomatološkinja, učitelj ili učiteljica, da li neko ima vlasništvo nad svojim telom ili ne, tako da mislim da je ovakav tekst, pa čak i sa ovakvim ironičnim otklonom, kakav je u našoj predstavi gde je sve lepršavo, šareno, muzički potkovavano, izuzetno aktuelan.

Po rečima reditelja Juga Đorđevića ceo koncept predstave baziran je na poletnoj glumačkoj igri.

-Od Vedekindovih dela mi poznajemo ono što spada u domen opšte kulture, a to su "Buđenje proleća" i trilogija "Lulu", međutim on i u drugim komadima ima sličan tematski okvir, a to je pitanje ženske slobode, emancipacije i sve to proističe iz nekog odnosa u porodici - objašnjava Đorđević. - "Franciska" počinje simboličnom scenom majke i ćerke i tu vidimo posledice jednog narušenog porodičnog odnosa i kako to kasnije ima uticaj na razvoj jedne ličnosti koja postaje podložna raznim manipulacijama od strane nekih muških entiteta.

U predstavi igraju i Igor Greksa, Vesna Kljajić Ristović, Vladimir Grbić, Geza Kučera mlađi, Dimitrije Dinić, Dina Dedović Tomić, Isidora Vlček, Ljubiša Ristović, Miloš Macura, Sanja Moravčić i Srđan Sekulić.