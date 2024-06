VALTER U IRIGU: Izložba „Bata u 90 slika“ otvorena u Srpskoj čitaonici (FOTO)

PUTUJUĆA izložba fotografija "Bata u 90 slika" otvorena je danas u Srpskoj čitaonici u Irigu, a svi zainteresovani postavku će moći da vide u narednih desetak dana.

Foto: Novosti

Dobrodošlicu gostima poželela je direktorka Srpske čitaonice Vera Novković koja je i proglasila izložbu otvorenom, a prisutnima su se obratili Andrija Jorgić, direktor „Borbe“ i Elena Stojanović, autor izložbe. Izložba „Bata u 90 slika“ prikazuje deo bogatog života i nasleđa Velimira Bate Živojinovića, doajena srpske i jugoslovenske kinematografije.

- Bata je bio čovek iz naroda, i zato ovom putujućom izložbom na neki način se Bata vraća među narod. Nadamo se da smo uspeli da kroz ovih 90 fotografija dočaramo njegov život i bogatu karijeru, ali i da sačuvamo sećanje na njegove legendarne uloge,istakla je Elena Stojanović.

Foto: Novosti

Nakon Istočnog Novog Sarajeva, Beograda, Bajine Bašte, Užica, Vrnjačke Banje, Novog Sada i sada Iriga, izložba će do kraja godine obići još gradova u Srbiji, a svoje putovanje završiti u Pekingu, gde čuvani Valter traje kao glumačka ikona.

- Nije bilo lako napraviti odabir od 90 fotografija, s obzirom na to da arhiva „Borbe“ baštini skoro 800 fotografija Bate Živojinovića. Ništa na kvalitetu se ne bi izgubilo i da napravimo tri ili četiri paralelne izložbe. Izuzetno mi je drago da smo ovu izložbu otvorili ovde u Irigu, i to baš u Srpskoj čitaonici, a posebno me raduje što među posetiocima vidim i dosta pripadnika mlađe generacije - rekao je Jorgić.

Podsećanja radi, izložba „Bata u 90 slika“ urađena je u saradnji „Borbe“ i porodice Živojinović, a uz podršku Ministarstva kulture Republike Srbije.