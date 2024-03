DOŠLI SU I "NOVI DANI": Izložba Andreja Bunuševca u Galeriji ULUS

DO 18. marta u Galeriji ULUS-a u Knez Mihailovoj, biće otovrena retrospektivna izložba "Novi dani", akademskog slikara Andreja Bunuševca.

Foto promo

Rođen 1974 u Beogradu, Bunuševac je završio slikarstva u klasi profesora Dragana Jovanovića na Fakultetu likovnih umetnosti (FLU), gde je prethodno studirao vajarstvo, dok je apsolvirao i ikonopis na Akademiji umetnosti i konzervacije SPC. Svojke umetničke vizije najčešće izražava kombinovanom tehnikom, slikajući akrilom na platnu, ali i crtežom. Dobitnik je Zlatna paleta ULUS-a za najbolji rad u domenu slikarstva za 2022, kao i prve nagrade Festivala kratkog filma "Lo - Fi /video/ Reks", 1997. godine.

- Ljudi oko mene su umirali, zajedno sa mnogima bio sam potpuno neuspešan u životu a ipak sam dogurao do zlatne palete ULUS-a i to pre pedesete godine. Gledao sam svakakve zlobnike, krvnike i poštene građane kako su užasno uspešni zavidevši im do tačke raspadanja utrobe od straha! Nešto sam želeo a to se nije ostvarivalo, nisam znao tačno šta, sve mi se smučilo. Spontano je došlo do nove faze, nisam radio ništa oko umetnosti, samo sam čeprkao po blatu i čekao da se nešto desi. Zamislio sam zmiju duginih boja i rekoh sebi: dolaze novi dani - zapisao je umetnik u tekstu koji prati izložbu.