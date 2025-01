DA mi nisu rekli da mi „stoji“, odustala bih. Ne, sada da mi kažu komšinica ili najbolja drugarica, koje su uvek tu za mene i šta god da uradim, one će mi reći „to je super“. Pohvalili su me i „dali mi krila“, Dejan Pantelić i Slađana Slavković. Dejan je osmislio celu priču, pozvao me da radim i oni su videli da je to to.

Foto: Miša Obradović

Ovako započinje razgovor u prazničnom raspoloženju za „TV novosti“, pop zvezda Katarina Kaća Sotirović, jedna od naših najpriznatijih interpretatora zabavne muzike. Važi za jednu od najduhovitijih osoba na javnoj sceni, a pored muzičke, u poslednje vreme osvojila je srca i „nove“ televizijske publike, u svojoj emisiji „Pričam danju, pevam noću“ na TV B92. Bez dlake na jeziku sa svojim sagovornicima, nedeljom od 18 sati i 15 minuta, iskreno razgovara o svim životnim situacijama, pokazuje svoju kreativnost i dobija nove poštovaoce.

- U saradnji sa producentskom kućom „New Age” i Sašom Al Hamedom, napravili smo plan i krenuli u realizaciju. Bila sam počastvovana pozivom, jer je zaista velika čast da eminentni ljudi odaberu baš mene. Uloga voditeljke je oduvek bila moj san, ali nikada nisam javno pričala o tome. Sada verujem da se neki snovi bez najave ostvaruju. Foto: Miša Obradović

*„Pričam danju, pevam noću" je format u kom vas publika gleda nedeljom. Kako je došlo do toga da se oprobate i kako voditeljka?

- Pre nekoliko meseci dobila sam poziv od Dejana Pantelića našeg TV voditelja, koji je trenutno jedan od glavnih urednika programa i režije na TV B92, da vodim ovaj format podkasta u kojem će gosti, pored razgovora sa mnom, izvoditi muzičke numere uz pratnju benda koji svira na dečijim školskim instrumentima. Ideju je dobio gledajući tok šou čuvenog Džimija Felona.

*Sada imate i novu publiku, televizijsku, koja vas rado gleda i sluša. Da li zato što su mišljenja da ste jednostavni, iskreni, „kao jedna od nas, devojka iz komšiluka“, posebni, lucidni, zabavni i duhoviti?

- Izazov je bio ogroman, trudim se da opravdam poverenje cele ekipe koja radi na realizaciji emisije „Pričam danju, pevam noću“. Volim kamere i one na sreću, „vole” mene, uživam u pripremi svake epizode, istrazivanju podataka o gostima. Veoma su inspirativni kako komentari mojih prijatelja i porodice, tako i svih onih, koji me ne poznaju ili me prate na društvenim mrežama. Motivišu me da ne odustanem i da ulazak u voditeljske vode nije pogrešan potez. Kakva sam u emisiji, takva sam i u svakodnevnom životu.

*Mnoge vaše kolege ste ugostili. Ko vam se najviše „otvorio“?

- Razgovarala sam sa svojim kolegama pevačima, kao i kompozitorima, takođe, sa sportistima, glumcima, voditeljima. Mnoge od njih sam videla prvi put na snimanju to je bio baš veliki izazov. Iznenađenje je bio Nikola Rađen, naš nekadašnji vaterpolista, koji sjajno peva. Ilda Šaulić me je oduševila svojim smislom za humor i moram priznati da je predivna. Ivana Peters je bila preduhovita i neposredna. Svaka gošća i gost, iz bilo koje sfere javnog života bili su fantastični sagovornici, a svaki snimajući dan sam završavala srećna i puna lepih utisaka.

*Da li ste očekivali da će vas gledaoci tako lepo prihvatiti, kao autora i voditelja, pored toga što se muzička pop zvezda?

- Verovala sam da hoće, jer volim to što radim. Kažu da se vidi i to mi je najvažnije od svega. Nisam „zalutala“ u emisiju koja mi je nepoznata, a u istoj i pevam sa gostima, i pričam o temama koje su deo i moje muzičke karijere. Nisam „otišla“ u politiku ili u neke teme o kojima ne znam ništa ili vrlo malo znam.

*Da li postoji priprema za sagovornike ili je to „dobro izrežirana spontanost“, ili je ono što vidimo na ekranu „nešto sasvim prirodno“?

- Za svakog gosta se pripremam uz ogromnu pomoć Slađane Slavković, nekadašnje voditeljke TV Prva, koja piše pitanja i pomaže mi oko istraživanja tema o kojima ću razgovarati sa gostima. Najave pišem sama, a do sada je svaki gost bio oduševljen početkom epizode u kojoj sam ga ugostila. Najveća motivacija i “krila“ su mi Dejan i Slađana, koji su mi rekli, da nikada nisu radili sa boljim voditeljem (smeh). Svaki razgovor sa gostom često ode u pravcu koji nije napisan na papiru, a to je najlepša stvar u svemu ovome, spontanost i osećaj kao da smo na kafi i pričamo o svemu i svačemu, što nas zanima. Foto: TV B92

*Šta je lakše - pevati ili voditi emisiju?

- Lakše je pevati (smeh). Na estradi sam 25 godina i to je moj „teren“. Uloga voditeljke ovakvog formata je laka, jer ja volim da pričam, da se šalim, smejem i da pevam, a to je i sadržaj emisije „Pričam danju, pevam noću“.

*Ako izuzmemo zdravlje, sreću i novac, šta biste poželeli sebi u Novoj godini?

- Da ne ponovim nijednu grešku, koju sam svesno ili nesvesno napravila. Sve ostalo želim da ostane isto, jer sam zaista srećna što imam zdravu, normalnu decu i porodicu i posao koji volim da radim, ali i od koga živim. Generalno, bih volela i poželela svima malo više empatije i rada na sebi u svakom smislu.

*Kako izgleda atmosfera za ove praznike u vašem domu?

- Lepo, šljašteće i razigrano sa decom. Smatram da su ovi dani, zapravo najlepši dani u celoj godini za sve nas.

*Kakve su vaše misli o Božiću i kako se u vašoj porodici slavi?

- Volim i volimo praznke. Verujem u Boga, kao i tu te nedokučive stvari koje nam univerzum šalje. Praznici su tu da se okupimo, ispoštujemo sve običaje i razmenjujemo lepu u radosnu energiju, kakva je uopšte u mojoj kući tokom cele godine. Ove godine, naravno da ne nastupam za Badnji dan/veče i Božić, već iste provodim sa svojim najmilijima.

*Deca, karijera, svakodnevne obaveze... Kako postižete sve to u ovom vremenu kada se sve brzo odvija? Imate li neki trenutak samo za sebe?

- Ponekad zapitam samu sebe, odakle mi snaga i vreme za sve (smeh). Često sam i umorna, ali se trudim da sve postignem. Veliku pomoć imam od mame, koja je tu da skuva ručak i dočeka decu Davida i Juliju iz škole. Živim baš užurbano i dosta sam rasejana. Radim sa „Pozitiv“ bendom već pet godina, mnogo je nastupa i Bogu hvala, ali sanjam o danima kada ću spavati satima (smeh). Treniram bar dva puta nedeljno, odem na kafu sa najboljom drugaricom, odvedem sina Davida na njegov trening fudbala, pričam sa ćerkom Julijom, šetamo psa zajedno, imamo „movie nights“ kada napravimo kokice i gledamo neki film i svirke sa bendom su moj „ventil“. Foto: TV B92

*Posle izuzetnih godina na sceni, šta vas najviše ispunjava?

- Svaki aplauz, reč pohvale od publike na koncertima, utisci o emisiji. Radim ono što najviše volim i svakoga dana sam zahvalna životu na tome.

*Šta je ono što publika najviše voli kod vas?

- Iskrena emocija koju pokazujem kako u muzici i pevanju, tako i u emisiji. Svaku pesmu „donesem“ kako je i publika oseća, često i zaplačem ako me tekst pesme pogodi i podseti na neki deo mog života. Narod prepozna empatiju i samo je to jedini put do dugotrajne karijere.

*Koja je tajna vašeg dobrog izgleda?

- Kombinacija treninga, pozitivnih misli koje iznutra hrane telo, malo negovanja kože i kose. Odbijam da „robujem“ režimima ishrane, jedem sve što volim i ugađam sebi kojom čašom viskija i sa par cigareta nakon naporne noći na poslu. Foto: TV B92

*Šta spremate novo, da li će to biti album ili singl?

- Nažalost, ne pripremam ništa novo, kada je muzička karijera trenutno u pitanju. Svela sam na želje i ideje, jer nemam vremena za realizaciju. Sanjam veliki solistički koncert u MTS dvorani na jesen 2025., kojim ću proslaviti 25 godina postojanja. Nadam se da će mi se ostvariti taj san, jer polako radim na tome.

*Ko je Kaća privatno, kada se kamere ugase?

- Katarina je srećna žena, mama dvoje divne dece, okružnena sjajnim kolegama i prijateljima. Pomalo zaboravna, neorganizovana i spontana, željna sna i odmora, a opet puna energije. Sluša narodnjake u kolima, voli i tehno muziku, ima iste brige i obaveze kao i svaka mama, koja se ne bavi javnim poslom. Žena iz komšiluka (smeh).