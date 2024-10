SVAKA ULOGA MI JE KAO POSLEDNJA: Voja Brajović, za "Novosti", o nagradi Zlatna antena za životno delo, seriji "Otpisani", karijeri...

LEGENDARNI Vojislav Voja Brajović ovenčan je prestižnom nagradom Zlatna antena za sveukupan doprinos regionalnoj produkciji drama i serija.

Foto ATA Images

U razgovoru za "TV novosti" ističe da nije u godinama u kojima nešto očekuje, ali uvek kaže da njegovo vreme tek dolazi, ako nije već prošlo...

Tokom bogate karijere ovaj slavni srpski i jugoslovenski glumac odigrao je mnoge zapažene uloge, a najviše je upamćen kao Tihi u serijama "Otpisani" (čiju digitalno obnoveljnu verziju pratimo četvrtkom, u 22.05, na RTS 1) i "Povratak otpisanih".

- Ova nagrada mi je posebno značajna zato što je to priznanje iz našeg bivšeg života, koji se sada zove region, jer o njoj odlučuje žiri u kome su ljudi iz skoro cele nekadašnje zemlje. Veoma mi je drago bilo kada sam snimao u Sloveniji, Hrvatskoj i Crnoj Gori. Ne sećam se da li sam nešto radio u Bosni i Hercegovini u poslednje vreme, ali tamo veoma često gostujem sa predstavama.

Ove godine u selekciju FEDIS-a ušlo je 14 serija, a Brajović je glumio u čak četiri - "Deci zla", "Fau efektu", "Vazdušnom mostu" i "Vremenu smrti".

Foto: D. Milovanović

- U "Vremenu smrti" sam igrao Radomira Putnika, ranije u "Vremenu zla" Slobodana Jovanovića, a sada opet igram istorijsku ličnost, Anastasa Jovanovića u seriji "Sumpor" Milorada Milinkovića, koja se priprema. Anastas Jovanović nije bio samo fotograf, koji je snimio Vuka Karadžića, Njegoša i mnoge druge savremenike, već je kasnije bio jedan od veoma poverljivih ljudi tadašnje državne bezbednosti, da je tako nazovem. Zato je "Sumpor" kriminalistička priča i nadam se da će biti uspešna.

Iako ima već 75 godina, ovaj dramski umetnik i dalje je veoma aktivan, kako pred kamerama tako i u pozorištu.

- Da vam kažem ispovedno - kada god dobijem ulogu, mislim da je to poslednja koja ću igrati. Ne mislim na nešto fatalno, mada ne bi bilo nikakvo čudo da "capnem"... Nisam u godinama u kojima nešto očekujem, ali uvek kažem da moje vreme tek dolazi ako nije već prošlo... Nije to u pitanju nego smo mi birana roba. Zato sam od početka uvek mislio da sam tad dobio ulogu, i ko zna da li ću ikad više išta dobiti da igram. A već sam na filmu i televiziji odigrao oko 130 naslova.

foto Atelje 212

Od premijere "Otpisanih" prošlo je pola veka, a Brajović priznaje da je tada izbegavao to da gleda.

- Još ne mogu samog sebe da gledam, jer uvek mislim da sam nešto mogao drugačije, da bi bilo bolje da sam uradio onako a ne ovako, kako je zauvek zabeleženo. Ali kada sad to pogledam, vidim da je s razlogom bilo tako dobro prihvaćeno, jer to je bio vrlo značajan projekt. Sačuvano je nešto što je u ona vremena vrlo studiozno i profesionalno rađeno... Tu su i serije poput "Grlom u jagode" i "Više od igre", koje su značajna umetnička dela. Filmovi koji su se tada radili bili su raznovrsni, bilo je svega i svačega, ali kinematografija je u Jugoslaviji bila veoma ozbiljna stvar i njome su se bavili veoma važni autori. Pomenimo samo takozvani crni talas i velike umetnike Sašu Petrovića i Žiku Pavlovića. To je bio bitan period stvaralaštva, i kada pogledam drago mi je da vidim da sam deo toga.

Foto: N. Fifić/Novosti arhiva

Poznati glumac primećuje da je danas preostalo malo njegovih kolega iz "Otpisanih", ali se i priseća nagrade koju su mu čitaoci "TV novosti" čak dva puta dodelili.

Od učesnika u toj seriji živi su Miki Manojlović, Aca Berček, Čeda Petrović, Žarko Radić, Aljoša Vučković... Znate, skoro pola veka, u dva navrata sam dobio nagradu za glumački par godine. Jednu 1975. sa Nedom Arnerić baš za "Otpisane", a drugu četiri godine kasnije sa Zlatom Petković za seriju "Povratak otpisanih". Možete da zamislite kakva su to sećanja kada te dve drage osobe više nema...