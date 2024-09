AKCIJA "NOVOSTI" - BIRAMO NAJBOLJI GLUMAČKI PAR: Teodora Dragićević i Stiven Mur kao Radmila Jović i Edvard Volš u seriji "Vazdušni most"

MALO je mesta na svetu gde je moguće da glumica rođena u Rusiji i glumac iz Amerike zaigraju zajedno. Upravo to se desilo u Srbiji Teodori Dragićević i Stivenu Muru u filmu "Heroji Halijarda" i iz ovog ostvarenja izvedenoj seriji "Vazdušni most", gde su dočarali ljubav Srpkinje Radmile Jović i Amerikanca Edvarda Volša.

Foto Igor Pavićević/Kontrast studios

Ratna drama vodi nas u proleće 1944. godine. Drugom svetskm ratu nazire se kraj, a u selu Pranjani, podno Suvobora, odvija se najveća pojedinačna akcija spasavanja američkih i savezničkih pilota u istoriji svetskog vazduhoplovstva, poznata kao "Operacija Halijard". Ali ovo je priča i o trojici braće Jović i njihovoj porodici, razapetoj između suprotstavljenih ideologija.

Pored Mirka, Sretena i Ilije, kuću Jovića "krasi" i Radmila, koja među prvima otkriva avione oborene nad Šumadijom. U jednom od njih je i Edvard čiji je život, kao i njegovih saboraca, pravo sa neba pao u žuljevite ruke prostih, ali dobronamernih srpskih seljaka. Iako ne govore istim jezikom, dvoje mladih sporezumeli su se univerzalnim jezikom ljubavi.

- Mnogo je simbolike u priči o "Herojima Halijarda", pa i onom delu koji se odnosi na Radmilu i Edvarda. Ono na čemu smo najviše radili, i što je bilo posebno važno za nas, jeste ta neverbalna komunikacija koja se razvija između njih dvoje. Njihova ljubav je na mnogo dubljem nivou od reči i ogleda se u svakom pogledu, pokretu, ćutanju... Predivno je otkriti emocije koje se kriju u tišini. Zbog svega toga je i bilo nemoguće osloniti se na tekst i scenario gradeći ove role. Slova ispisana na papiru i ono što izgovaramo samo su vrh ledenog brega. Sve ostalo bilo je na nama da izmaštamo i osetimo - rekla je za "TV novosti" Teodora Dragićević, koja je rođena u Moskvi, gde je išla u muzičku i vojnu školu, a sa samo 16 godina upisala je Fakultet dramskih umetnosti u Beogradu.

Foto Contrast Studios

Mada se često može čuti da put za ostvarenje onog velikog sna vodi u Ameriku, zemlju tih velikih snova i još većih mogućnosti, Stiven Mur igrom sudbine svoj američki san ostvario je - u Srbiji. Za sve je "kriva" jedna povreda kolena, koja je nakon dugogodišnje karijere ragbiste ovog mladića iz zelenog i bogatog Misurija, gde je rastao okružen nepreglednim farmama, pašnjacima i konjima, povela stazom o kojoj nikada nije razmišljao. Korak po korak, put glume doveo ga je prvo do njegove sadašnje supruge Jelene Mur, a zatim i do uloge Edvarda Volša koja mu je, kaže, potpuno promenila život.

Film i serija snimani su gotovo dve godine, zbog čega je glumcu, koji je već poneo titulu omiljenog srpskog zeta, Srbija postala druga kuća, a srpski jezik sada govori više kao Amerikanac rođen u Srbiji nego kao neko ko je našu zemlju prvi put posetio tek pre nekoliko godina.

O neobičnom spletu okolnosti, koji se desio Stivenu, govorila je i Teodora u još jednom razgovoru za "TV novosti":

- Na projektu "Heroji Halijarda" upoznala sam svoje velike prijatelje, supružnike Stivena i Jelenu Mur. Njemu se desilo isto što i u filmu - on je Amerikanac koji se zaljubio u našu devojku. Jelena je tamo otišla na master, i to je baš lepa simbolika, jer on igra čoveka u koga se moja junakinja zaljubi. Zato sam imala odgovornost i prema njihovoj priči.

Za nagradu Zlatna antena za glumački par u seriji, koju u okviru 14. FEDIS festivala peti put zaredom dodeljuju "Novosti", čitaoci mogu glasati do 4. oktobra na našem portalu.