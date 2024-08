TOPLE PRIČE IZ DOMA ZA STARE "FENIKS": "TV novosti" na snimanju nove serije "Miholjsko leto", u režiji Ivana Stefanovića i Dejana Karaklajića

SVE češće filmadžije su u zemunskom naselju Kalvarija, pa ovu oazu mira i tišine u poslednje vreme prekidaju ekipe koje montiraju scenografiju i glas reditelja koji označava početak snimanja.

Gordan Jović RTS

Upravo u jednoj od kuća ušuškanih u zelenilo svoje mesto pronašao je Dom penzionera "Feniks" - epicentar događaja u novoj seriji "Miholjsko leto". Odgovor na pitanje šta se to priprema za 12 epizoda, čija premijera se očekuje početkom sledeće godine na RTS 1, "TV novosti" su potražile na setu.

Pisac i kreator serije je Ivan M. Lalić, a na scenariju su mu pomagale Jelena Vuksanović i Jelena Ilić. Režiju potpisuju Ivan Stefanović i Dejan Karaklajić, koji je ujedno i izvršni producent, pošto serija nastaje u koprodukciji RTS i DTS Studios.

- Ova drama sa elementima komedije je topla priča o ljudima koji žele da oplemene svoj život. Oni su stariji, ali neće da budu mladi već hoće da večno budu stari, jer ako postanu mladi onda će imati probleme mladih ljudi. Ovako, oni kao penzioneri u staračkom domu pokušavaju da nađu način da večno uživaju. Ovaj starački dom je drugačiji od realnih staračkih domova kod nas. Bajkovit je i zbog toga je ova serija pomalo i bajka. Ona nije toliko realna i ne pokušavamo da prikažemo realnost već malo ulepšanu realnost i kako svet možda može da izgleda - priča reditelj Stefanović i dodaje da se, ipak, trude da se svi mogu poistovetiti sa likovima serije.

- Naši junaci se bave običnim ljudskim problemima i dolaze u razne situacije koje svima nama mogu da se dese. Jedina razlika je da oni nisu studenti ili ljudi srednjih godina, već penzioneri. Ali i oni doživljavaju i ljubavne i druge dogodovštine. Veoma sam zadovoljan sa ulogama i glumcima koje imamo u ovoj seriji, pogotovo što prvi put imam čast da radim sa Slavkom Štimcem, Cvijetom Mesić i Svetozarom Cvetkovićem. Srećan sam i što ponovo radim sa Anicom Dobrom, sa kojom snimam već nekoliko serija zaredom. Zaista sam na prvo čitanje ovog scenarija shvatio da je priča vrlo pozitivna i nadam se da će ljudi sa osmehom gledati ovu seriju. Pojedinci su me pitali da li će biti slična onima koje sam radio sa Sinišom Pavićem. Hoće, samo što su Pavićeve serije satira društva, a "Miholjsko leto" se bavi nekim drugim temama.

Gordan Jović RTS Reditelj Ivan Stefanović

Priča je bazirana na dogodovštinama vremešnih likova - pitomaca Doma za penzionere, medicinskog osoblja, kao i posetilaca doma. Uprkos godinama, oni se zabavljaju, spletkare, uče strane jezike, razmišljaju o pokretanju biznisa... Tu su General, Lelica, Rosa, Eva, Pilot, Gvozden, ali i Tesla, koga tumači legendarni Slavko Štimac, koji kaže da "svaki put kada radi nešto novo, ima osećaj da kreće ispočetka".

- Svaki zadatak treba uzeti ozbiljno i odgovorno, a ovog puta igram zanimljivu ulogu, simpatičnog pronalazača Teslu, koji pokušava da veštačkom inteligencijom napravi svoju idealnu ženu. Ovo je jedna vedra serija i čitajući scenario, shvatio sam da je prepuna optimizma i dobre volje, a to je ono što mene najviše privlači kod ovog projekta - otkriva Štimac i dodaje da je njegov junak dobio nadimak Tesla zato što se bavi pronalazaštvom. - To je osoba puna entuzijazma, vedrine, istraživačkog duha i radoznalosti. Dosta bogat i šaren lik. Inače, serija je prepuna zanimljivih, neobičnih likova, a takvi i treba da budu kada se radi ovakva priča.

Pošto se radnja dešava u staračkom domu, a pitali smo umetnika kako on gleda na starost i postoji li za glumca penzija:

- To je možda jedina profesija u kojoj ne postoji penzija. Stariji glumac nikada ne može da oduzima posao mlađem kolegi, jer starijeg čoveka treba da igra stariji, a mlađeg mlađi. A da li ja se plašim starosti? Pa, reći ću vam kada dođem u to doba. Još se ne doživljavam starim - kroz osmeh je rekao Štimac, koji će na jesen proslaviti 64. rođendan.

Gordan Jović RTS Jelena Stupljanin

Njegova mlađa koleginica, Jelena Stupljanin (46), još jednom je napravila fizičku transformaciju, te u ovoj seriji, između ostalog, nosi plavu periku koja je u potpunosti promenila njen izgled.

- Igram Lenku, veštačku inteligenciju koju je izmislio naučnik Tesla, koga igra Štimac. Ona je prilično nesnađena u ovom svetu, to je doduše veoma lepo, pitko i dosta dobro napisano tako da se ništa ne izvrgava ruglu već je naprotiv vrlo duhovito poigravanje. Lenka prolazi kroz razna otkrića o ovom svetu i spoznaje da li i na koji način se dobrota može koristiti za to da ceo ljudski rod bude savršeniji.

"Miholjsko leto", primećuje Stupljaninova, je poput američke serije "Grejs i Frenki", u kojoj igra Džejn Fonda, o dve drugarice u osamdesetim godinama koje je ceo njihov svet otpisao, međutim, one nalaze snagu baš u tom svom prijateljstvu.

- I ova naša serija je baš u tom pronalasku nove snage za starije muškarce i žene koji i u svom trećem dobu pronalaze radosti kroz ljubav, prijateljstvo, davanje, dobrotu jednih prema drugima. Iako, naravno, prolaze i kroz sve izazove i teškoće koje donosi treće doba, to što su baš u domu gde su čuvani, paženi i negovani, od negovateljice Jele koju igra Mima Trifunović, oni tu nalaze potencijal da to svoje treće doba iskoriste na najlepši i najbolji mogući način.

Gordan Jović RTS Anica Dobra

U seriji igra i Anica Dobra koja, kako šaljivo kaže, "glumi jednu od penzosa".

- Moj lik se zove Lela ili Lelica, kako vam je drago. Ali, pre svega, mi ne glumimo godine već situacije i odnose sa idejom da se pokaže da smo svi mi potpuno ravnopravni uvek u svakom delu našeg života. Da seniore ne treba potcenjivati, naprotiv, odnositi se sa poštovanjem prema njima i to je sve ispričano kroz duhovite, tople, tužno i smešne situacije da bi bilo pitko za sve one koji to gledaju. I još nešto, mislim da je jako zahvalno za glumca da bude ispred svojih godina. To mi se desilo u filmu "Tito i ja" pre mnogo decenija, nedavno u "Čudnim ljubavima", možda se dešava i sada. To omogućava neki raspon i da se skine stigma sa toga da li godine koje imaš određuju šta možeš da glumiš. Zapravo, mi smo profesionalci možemo da glumimo sve.

Među profesionalne glumce, ali i likove u seriji, ušunjao se i jedan francuski buldog. Od Cvijete Mesić, koja je pre gotovo pola veka odigrala upečatljivu ulogu tetka Vukice u filmu "Ljubavni život Budimira Trajkovića" u režiji Dejana Karaklajića, a ponovo je na njegov poziv postala deo serije "Miholjsko leto", saznajemo da je to njen ljubimac. Glumica nam kroz smeh još otkriva da je pas preko veze dobilo ulogu.

Gordan Jović RTS Cvijeta Mesić

- On se zove Don Vito Korleone, skraćeno Vito, kako u mom životu tako i u seriji. Kada sam pitala produkciju koliki će Vito da dobije honorar, rekli su mi: "Ti treba nama da platiš što si dobila kuče u seriji" (smeh). On je već star, ne vidi i ne čuje, tako da je miran, stalno hrče, ali je dobar. Inače, moja junakinja Eva je bivša stjuardesa. Mogu da kažem da je to fenomenalno napisan lik. Ona uvek poentira, duhovita je, stalno pravi neke zavrzlame, buni se i diže revoluciju. I stanari doma sve vreme prave nestašluke. Veoma je duhovito napisana ova serija i to je bio razlog zašto sam pristala da radim. Imam osećaj da "Miholjsko leto" neće promašiti, jer tema je zanimljiva i govori o starijim ljudima, što nemamo često priliku da gledamo.

Ipak, da je prisutan i "podmladak" svedoči Maja Mandžuka koja igra Sofiju.

- Ona je kontroverzna ličnost, od mangupa i rokenrol devojke do veoma dobre i posvećene ćerke, koja dolazi u "Feniks" da obilazi svog oca, koga igra Mladen Nelević, sa kojim prvi put sarađujem. Sjajna je ekipa, a tu je, naravno, i mali Balša Popović da nas sve razveseli i onda u pauzama igramo razne igrice. Tako da je veselo, dinamično i veoma zanimljivo. Serija donosi potpuno nov koncept kod nas, ima dosta intrige i humora, ali ono što je zanimljivo i dosta pesme. U seriji malo pevam, malo igram i to je izazov za mene i zato mi se veoma dopala uloga. Možda mi najteže "pada" pevanje, ali s obzirom na to da volim dobru i kvalitetnu muziku i tu sam se snašla.

Gordan Jović RTS Miloš Samolov

Inače, pomenuti Balša Popović igra Petra, jedino dete u seriji, a njegovog dedu, takođe Petra, tumači Miloš Samolov, koji je upravo na dan naše posete snimio poslednje kadrove.

- Malo je nezgodno da govorim o ulozi jer trebalo bi da bude iznenađenje. On je gastarbajter, koji je jedva preživeo i dolazi da usvoji svog unuka i nastavi život u Parizu. Imam sina Balšinih godina tako da mi je bilo očekivano, ali divan je Balša i divno smo sarađivali. Tema kojom se serija "Miholjsko leto" bavi je jedinstvena i mislim da je poduhvat u ovo vreme snimiti nešto gde se ne podilazi publici. Ova serija nije u trendu sa ostalima i to je velika prednost, biće posebna jer govori više o ljudskosti i iskrenim emocijama - ističe Samolov.

U raznolikoj podeli igraju i Gordana Gadžić, Tihomir Stanić, Elizabeta Đorevska, Nemanja Oliverić, Jovan Belobrković, Boris Pingović, Bojan Dimitrijević i mnogi drugi, a koga će oni dočarati videćemo uskoro.