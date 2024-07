STELU PROGONI KRIVICA: Uzbudljivo finale serije "Voker" na Star kanalu

POSLE nešto manje od mesec dana kako se oprostio od američke publike, "Voker" stiže sa četvrtom i finalnom sezonom pred domaće gledaoce. Od 23. jula, od ponedeljka do četvrtka, u 21.00, premijerno na Star kanalu pratimo poslednjih 13 epizoda popularne akcione krimi-drame.

Foto Star

Radnja se odvija pet meseci posle završetka prethodnog ciklusa. Teksaški rendžer Kordel Voker (Džared Padaleki) nalazi se pred velikim životnim promenama. Ćerka Stela (Vajolet Brinson) i sin August (Kejl Kali) napustili su porodično gnezdo, njegova romansa sa Geri (Odet Anabl) uzima maha, kao i previranja u štabu rendžera. I dok se Voker bori da prihvati novu realnost, slučaj iz njegove prošlosti preti da dodatno zakomplikuje njegov, ali i živote onih koje voli.

Kako je naslutio na venčanju kapetana Džejmsa (Kobi Bel), serijski ubica, koga su nazvali Šakal, vratio se u grad. Znajući da je ovaj slučaj umalo slomio Džejmsa, Voker odlučuje da učini sve što je u njegovoj moći kako bi sprečio da njegov prijatelj sazna za povratak svirepog zločinca, sve dok to ne bude neophodno. U međuvremenu, Stela, koja se nalazi na koledžu, pokušava da se nosi sa posledicama provale. Da li je ubila čoveka ili je u pitanju bila samoodbrana? Šta se dogodilo sa telom? Nakon što je slagala Lijama (Kigan Alen) i policiju o događajima te noći, Stela nije mogla ni sa kim da razgovara o tome, a sada je opterećena krivicom.

- To što sam deo ove serije zaista me je oblikovalo kao glumicu, ali je definisalo i moj karakter. Ne samo da učim toliko o zanatu, već učim i koliko je važno postaviti pozitivan ton u odnosu na druge ljude koji vas okružuju. Komunikacija uvek ide u dva smera, a ono što dobijate kao odgovor od drugih ljudi uglavnom je reakcija na energiju koju im šaljete. "Voker" me je naučio da sami sebi možemo olakšati život ako se u odnose sa drugima upustimo sa pozitivnim stavom i namerom koja će biti produktivna - poručuje Vajolet Brinson, koju smo upoznali u hvaljenoj mini-seriji "Oštri predmeti", nominovanoj za čak osam Emija.

- Sa "Oštrim predmetima" u sebi sam osvestila saznanje da će gluma biti moj doživotni poziv. Sa "Vokerom" sam otišla korak dalje i shvatila na koji način ću graditi karijeru - otkriva mlada glumica, dodajući da je novu verziju kultne serije doživela kao novu priču, a ne rimejk.

- Naravno da sam bila upoznata sa originalom, iako nikada nisam gledala tu seriju. Ipak, ono što je Čak Noris uradio sa tom serijom i likom Vokera, na neki način je opšta kultura i nezaobilazna lekcija u istoriji moderne televizije. Ovu našu verziju više doživljavam kao izmaštavanje novog Vokerovog sveta. Onog dela Vokerove prošlosti koji nam je kasnije podario legendarnog Norisovog teksaškog rendžera - smatra Brinsonova. Glumici je, inače, atmosfera serije bliska i zbog toga što je detinjstvo provela u sličnom ambijentu u kom se odvija i "Voker" - rođena je u Dalasu, odakle se sa roditeljima posle svega 10 dana preselila u Ostin, dok je tinejdžerske dane provela u Oklahomi.