"KAPIJE TRIJUMFA" SU MOJ VREMEPLOV: Dragana Kosjerina Perduv o povratku sportskim korenima, o Neletu, Nenadu i Slavenu, hrani za dušu...

ISTINA je da lepi događaji na privatnom planu daju čoveku posebnu vrstu energije koja se fino može upotrebiti i na radnom mestu (smeh).

Foto Vlada Maraj

Leto mi je lepo počelo i zato mi ne smeta što vreli jul provodim u Beogradu spremajući emisiju. Podrška koju imam kod kuće mi je uvek bila važna i utiče na mene u svakodnevnim aktivnostima i izborima.

Ovako, na početku razgovora za "TV novosti", govori jedna od najlepših i najharizmatičnijih srpskih voditeljki, Dragana Kosjerina, odskora i Perduv. Pred omiljenim TV licem nije leto odmora već period velikog intenziteta, ali nedavno joj se desio posebno lep dan u životu, u kome je krunisala ljubav sa stomatologom Bojanom. Takav dan i medeni mesec dali su joj novu energiju da iznese kreativne i poslovne napore.

U susret 33. Olimpijskim igrama, ove srede, u specijalnoj emisiji "Kapije trijumfa - odbrojavanje", u tandemu sa Aleksandrom Stojanovićem, ugostila je naše nekadašnje olimpijske šampione. Već od 27. jula u specijalizovanoj emisiji "Kapije trijumfa", svako veče, od 20.05, na Prvom programu RTS, ponovo ćemo gledati Draganu, koja se ovim potezom, kako kaže, vratila korenima. Voditeljka je popularnost stekla kao sportska novinarka, a usledili su mnogi projekti, među kojima su i kviz "Ja volim Srbiju", "Pesma za Evroviziju", "Jedan dobar dan", u kojima je zablistala i oduševljava gledaoce svojim voditeljskim umećem, osmehom, lepotom, samopouzdanjem, ali i, iz emisije u emisiju, stajlingom.

* Koje uspomene vam je probudilo otvaranje vrata broj 500 iza kojih se krije Sportska redakcija RTS?

- Kada otvorim vrata Sportske redakcije, osećam se kao da sam ušetala u vremeplov. U toj kancelariji sam pripremala prve emisije pre tačno deset godina, kada sam počela da radim na Radio-televizji Srbije. Kao da sam otvorila vrata i "ušetala" u leto 2014. godine. Lako se vrate uspomene na iskustva koja su me oblikovala. Vrati mi se i neki mladalački zanos i setim se zbog čega volim svoj posao.

Foto Gordan Jović RTS Aleksandar Stojanović

* Dok se sportisti vredno pripremaju za najveće napore, navijači već planiraju kako da proslave očekivane medalje, a kako se vi "oštrite" pred najveću sportsku smotru?

- Veoma se radujem Olimpijskim igrama u Parizu, a ovo su već treće Letnje igre koje ću raditi sa kolegama iz Sportske redakcije. Već smo uigrani, svako ima dragoceno iskustvo i želju da unapredi program. Uvek sam volela da radim specijalne emisije koje prate sportske manifestacije. Okupljanje cele redakcije oko tako velikih projekata nosi posebnu vrstu energije. Svi funkcionišemo kao dobro uigran tim i podstičemo jedni druge. Tih dana "spoljni svet" kao da nestane. Sva pažnja je usmerena na ono što se dešava na terenima i na program koji pripremamo. Pripreme su uveliko u toku, za nas Igre kao da su već počele.

* Po čemu će emisija "Kapije trijumfa" biti specifična, sa kime ćete je voditi i kako je osmišljena?

- Gledaoci će svakodnevno moći da prate emisiju "Kapije trijumfa" u kojoj ćemo praviti analizu dešavanja na terenu i, nadam se, zajedno slaviti rezultate naših sportsita koje bodrimo. Tim novinara RTS će izveštavati i uživo sa lica mesta, te ćemo svake večeri imati uključenja iz Pariza u kojima ćemo govoriti o svemu što prati Igre, kako na borilištima i terenima, tako i oko njih. U studiju ćemo kolega Nenad Đurović i ja ugostiti nekadašnje šampione, reprezentativce i stručne konsultante, koji će svojim komentarom ispratiti rezultate. Koleginica Marina Šistov Milićević svakodnevno će pripremati poseban segment emisije - Zanimljivosti koje nisu nužno vezane za sportske teme, jer su Olimpijske igre svojevrstan društveni fenomen koji treba sagledati i analizirati u širem kontekstu. Emisije će biti sadržajne i zabavne.

* Šta su vaše, lične "kapije trijumfa"?

- Verujem da svako od nas ima svoj sistem vrednosti na osnovu kog određuje šta smatra uspehom ili neuspehom u životu. Za mene je najvažnije da budim radosna i mirna. Da negujem odnose sa ljudima koji su mi najdraži. Da imam vremena za aktivnosti koje mi hrane dušu. Da sa zadovoljstvom dočekujem obaveze koje nosi posao, da se ne osećam iznureno i prazno. Jer, u tom slučaju me ni rezultati rada nebi učiniti srećnom. Smatram da ne postoji taj jedan cilj, čije dostizanje čini da se osećamo kao uspešna osoba. Ideje i ambicije se iznova rađaju, a svako vreme i životna dob nosi neke nove izazove i potrebe. Traženje i postizanje te fine ravnoteže je najteži zadatak i najveći uspeh.

Foto Nikola Ristić RTS "Jedan dobar dan"

* Gledali smo vas i u emisiji "Jedan dobar dan". Čime je sve ispunjen jedan vaš dobar dan?

- Još od detinjstva imam svoju malu agendu, spisak dnevnih obaveza. Istina, zapisujem sve jer sam oduvek zaboravna (smeh), ali i zbog toga što volim da rasporedim pažnju i energiju na konkretne zadatke. Za mene je dobar onaj koji na tom spisku ima svega - i privatnih i poslovnih planova, vremena za rad i zabavu. Imam utisak da sam ja od onih ljudi koji i odmor i pauzu moraju da "isplaniraju".

* Od kojih malih rituala i užitaka u životu nikad ne odstupate?

- Volim prvu jutarnju kafu da popijem uz neku opuštajuću muziku i tako u dobrom ritmu počnem dan. Tek onda počnem da odgovaram na pozive i poruke, za koje mi je potrebna koncentracija. Trudim se da odvajam vreme za fizičku aktivnost, jer su treninzi potrebni i mom telu i umu. Volim da čitam i negujem tu naviku. Knjiga je uvek bolji izbor pred san od kuckanja po mobilnom telefonu za koji smo se svi, previše i nepotrebno, vezali.

* Za šta i koga biste voleli da imate više vremena?

- Posao u medijima je takav da ga čovek nužno nosi svuda sa sobom. To je, jednostavno, način života. Nikada ne možete da se isključite sasvim. No, trudim se da napravim pauzu, da biram sadržaje koje pratim i da pažnju usmerim na ono što mi unosi mir. Dinamično poslovno okruženje I dostupnost u svakom trenutku putem jednog klika na mobilnom telefonu, postali su sastavni deo gotovo svakog zanimanja. Upravo zbog toga pazim da mi se ne iskrade ono vreme koje treba da provedem sa najdražima - porodicom i prijateljima. To mi vraća mir. Volim, povremeno, i da se osamim posle velikih poslovnih projekata, jer mi je to potrebno da napravim neku vrstu preseka i izvučem pouke.

Foto Vlada Maraj "Pesma za Evroviziju"

* Posle ovogodišnje Pesme za Evroviziju zahvalili ste se glumcu Slavenu Došlu što je "svojom energijom, pojavom, a pre svega umećem, svima olakšao zahtevan posao". Po čemu sada, kada je sve prošlo, pamtite te večeri u "metalik" boji?

- Slaven je, uistinu, u taj projekat utkao svoj posebni šarm, profesionalnost i neverovatnu lakoću rada. Veoma je talentovan za svaku vrstu improvizacije na sceni, to je njegovo prirodno okruženje. Sa druge strane, za svega nekoliko dana savladao je sve najvažnije elemente voditeljskog posla i zablistao je u vrlo kompleksnom formatu. Saradnja sa njim je bila pravo uživanje, a "Pesma za Evroviziju" uvek nam u sećanju ostane po intezivnoj energiji koja prati to muzičko takmičenje. Sa nestrpljenjem čekamo i spremamo i sledeću sezonu.

* Od jeseni nas očekuje nova sezona kviza "Ja volim Srbiju". Da li vam je tokom godina postao draži kapiten "plavih" ili "crvenih" - dr Nele Karajlić ili Nenad Okanović?

- Nele bi sada lako zaključio i čitaocima poručio da mi je Oki draži i da više navijam za njega (smeh). To, naravno, nije istina i volim ih i podržavam podjednako. Pravo je zadovoljstvo, a moram da kažem i čast, što već godinama delim scenu sa njima. Nele Karajlić i Nenad Okanović su majstori svog zanata, intelektualci, umetnici, riznice znanja... Sve to znaju da predstave kroz zabavu i šalu, bez opterećenja. Mnogo sam naučila od njih. Spremili smo novu sezonu, u našem prepoznatljivom maniru, koju gledaoci mogu da prate od jeseni na RTS 1 u istom terminu.

Foto RTS promo "Ja volim Srbiju"

* Gledaoci kažu da je sa vama svaka TV sezona pozitivna, elegantna, fatalna, suptilna, energična, strastvena, ekstravagantna i nezaboravna. Da li ste svesni da takav utisak ostavljate na publiku?

- Raduje me ako je utisak takav! Rekla bih da je u tome i suština mog posla, da ljude kroz smeh i opuštanje nečemu naučimo, da ih podsetimo na ono što su zaboravili, da ih inspirišemo... Budući da je termin emisije nedeljom uveče, to je idealan sadržaj koji gledaoci porodično mogu da prate pred novu radnu nedelju za koju svima treba elan. Kada mi neko kaže kako se čini da mi taj posao ide lako, to mi je znak da svoj zadatak obavljam tačno onako kako treba. Iza te "lakoće" kriju se naporan rad i koncentracija koja u zahtevnim formatima ne sme da popusti ni na trenutak.

* Da li ste te veštine vremenom stekli ili mislite da su one vaš dar?

- Verujem da je talenat važan u mom poslu i da pravi razliku, ali nije dovoljan. Veštine moraju da se razvijaju i neguju, jer se i voditeljski posao kroz formate i kroz godine menja. Poslu i danas pristupam kao da sam tek juče ušetala na televiziju. Temeljna sam, kao početnik koji treba da nauči zanat. Važan mi je svaki detalj. Nikada ne podrazumevam da nešto već znam i da sam savladala sve što je potrebno da bi posao bio obavljen na odgovarajućem novou.