BORBA DO SNOVA VATRENE LATINE: Fransija Rajisa o seriji "Kako sam upoznala vašeg oca", legendarnom sitkomu, Kaliforniji i trnovitom putu

Foto Star

U drugoj i finalnoj sezoni serije "Kako sam upoznala vašeg oca", koju na kanalu Star lajf, gledamo od 2. jula, radnim danima, u 18.00, a koju potpisuju producenti originalnog serijala Karter Bejs i Krejg Tomas, nastavljamo da pratimo mladu Sofi (Hilari Daf), romantičnu fotografkinju koja je u potrazi za "onim pravim", dok se u roli naratora, odnosno Sofi iz budućnosti pojavljuje legendarna Kim Katral.

Nakon što su se na kraju prethodnog ciklusa Sofi i Džesi (Kristofer Louel) zbližili, sada će njihov flert kulminirati filmskim poljupcem i izlivima osećanja usred oluje. Avanture nas očekuju i kod drugih junaka serije, a uz glavnu zvezdu serije za ljubavne zavrzlame zadužena je i vrcava Valentina, koju u hit seriji tumači glumica Fransija Rajisa.

U ekskluzivnom intervjuu za "TV novosti", lepa Latina, čijim venama teče vatrena krv Meksika i Hondurasa, poznata i po prijateljstvu sa Selenom Gomez, otkriva nam šta nas čeka u novim epizodama i koga će Valentina na kraju odabrati - Čarlija ili Drua?

- Gledaoce očekuje uzbudljiva sezona. Ne mogu mnogo da otkrivam, samo ću nagovestiti da je Valentina neko ko voli da ima lepog i atraktivnog muškarca kraj sebe - uz smeh poručuje na početku razgovora Fransija, kojoj su prethodne dve godine, kako kaže, bile presudne za karijeru.

Foto Star

* Šta vam je donela uloga u seriji "Kako sam upoznala vašeg oca"?

- Glumom se bavim od 17. godine, ali čini mi se da sam tek sada sazrela i shvatila ovu profesiju na pravi način. To je verovatno slično u svakom poslu. Dok ne zakoračiš u vatru nemaš priliku da stekneš pravo iskustvo. Zahvaljujući ovoj i seriji "Odrastanje", koja je nominovana za dva Emija i u kojoj glumim već šest sezona, otkrila sam kako funkcionišu veliki projekti sa mnogo glumaca i maratonskim tempom snimanja. Verujem da je kontinuitet veoma važan da biste naučili kako da ono što donesete na set, a to je vaš talenat, na kraju i komercijalizujete. Tokom poslednje dve godine živim svoj san iz kog ne želim da se budim. Nadam se da će potrajati još dugo.

* Kakav je osećaj biti holivudska zvezda?

- Nisam još dotakla nebo, ali na dobrom sam putu (smeh). Trebalo mi je neko vreme da shvatim da sam ono o čemu sam sanjala celog života napokon i ostvarila. Uvek govorite: "Jednog dana, jednog dana" i vredno radite na tome da iskoristite i najmanju priliku koja vam se ukaže da se pokažete u najboljem svetlu. A onda se odjednom sve to isplati, počnu da pristižu velike role, a vi nikako da shvatite da je došao trenutak kada se vaš san ostvario. Iskreno, kada sam se našla u toj situaciji, bila sam pomalo zbunjena i nisam znala kako da reagujem. Još učim da budem zvezda. Kada vidim svoje lice na bilbordima širom zemlje ne vidim taj holivudski sjaj, već godine rada uložene u to da se moje lice nađe na tom bilbordu. A one nisu uvek bile sjajne.

Foto Star

* U kom trenutku ste bili svesni da je gluma poziv vašeg života?

- Moram priznati da ta odluka nije bila moja. Za sve je kriv moj otac, koji je od mog rođenja bio rešen da postanem zvezda. Kad sam malo odrasla priznao mi je da mi je čak i ime dao tako da bude zvučno i da "miriše" na slavu (smeh). Još kao malu upisao me je časove plesa i pevanja, tako da je moja staza bila prilično rano utabana, a na meni je bilo samo da nastavim da hodam njom. Za Latinoamerikanku u Holivudu uvek ima mnogo trnja na tom putu, ali mi se čini da sam se hrabro izborila sa svim izazovima. Često zastanem i pomislim kako je moja karijera evoluirala nekim ludim i neočekivanim tempom tokom poslednjih godina. Danas živim svoj san i cenim svaki korak koji sam napravila do sad. Uključujući i one početne koje dugujem ocu.

* Čime vas je privukla serija "Kako sam upoznala vašeg oca"?

- Pre svega time što je reč o spinofu verovatno najlegendarnijeg sitkoma u novijoj TV istoriji. Međutim, presudno je bilo i to što je reč o seriji koja ima multietnički pristup i zaista slavi različitosti. Dobiti priliku da budete glumica u Holivudu, ako pripadate nekoj manjini, već je ozbiljan zadatak, a kamoli da postanete uspešna glumica. Takve stvari ne događaju se preko noći. Moj otac mi je uvek bio inspiracija u tom pogledu. Oduvek je bio ponosan na svoje poreklo i bio je veoma istrajan u borbi za zajednicu kojoj pripada. Tu strast i ponos usadio je meni i mojim sestrama tokom odrastanja. Naučila sam da se borim za sebe, jer znam da u holivudskoj trci do slave nemaju svi iste šanse i jednaku startnu liniju. Najvažnija lekcija koju sam naučila gradeći karijeru jeste da nikada ne smeš gubiti nadu. Živi primer čelične nade spavao je celog detinjstva u sobi pored mene.

Foto Star

* Sećate li se vaših prvih audicija?

- Bilo ih je mnogo, kao što je bilo i mnogo odbijanja na tom početku. Vremenom naviknete da vas ne dotiče novo "ne". Utisak koji sam ponela sa tih prvih audicija uglavnom je bio taj da u salama za kastinge nije bilo glumica koje su ličile na mene. Autentičnost je obično nešto što je preporuka po sebi, ali tada je to bila samo obeshrabrujuća činjenica i razlog više da budem odbijena. Čini mi se da se stvari sada mnogo menjaju, a "Kako sam upoznala vašeg oca" najbolji je primer. Drago mi je da se pruža šansa mladim glumcima.

* Koji je sledeći korak koji sebi priželjkujete u karijeri?

- Celog života sam fokusirana na taj sledeći korak. Imam osećaj da je to pitanje: "Ok, šta je sledeće na redu?" deo mog svakog dana od kad sam počela da se bavim glumom. Do te mere da nikada nisam uživala u trenutku i dozvolila sebi da se opustim i započnem dan bez pritiska. Verujem da je sada to nešto što sebi najviše želim. Dugo sam radila na tome da stignem do ove pozicije. Volela bih da sada budem deo sna koji živim. Imam 35 godina. Deo ovog sveta postala sam kao devojčica. Danas sam žena. Prva sam generacija iz naše porodice koja je rođena i odrasla u Kaliforniji. Iako su moja majka i baka ostavile snažan pečat na tome kako sam se formirala, ponosna sam na to što sam "slomila" mnoge klišee koji su došli sa njihovim poreklom. Poštujem svoje nasleđe, ali sama gradim svoj put.