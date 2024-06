OPASNOST BRUSI TALENAT ZA ŽIVOT: Žilijen Dore, francuski muzičar i glumac, zvezda serije "Panda", o umetnosti, avanturama i povratku sebi

Pre nekoliko godina učinio sam isto što i on. Pomalo umoran od muzičke karijere i života pod reflektorima, odlučio sam da se sklonim od pažnje javnosti i da se vratim korenima, baš na jugu Francuske, kao što je učinio Panda. Otišao sam daleko od civilizacije, da živim u srcu prirode

ŠTA se dogodi kada bivši pripadnik zakona pusti kosu, kancelariju zameni plažom, a uniformu izbledelom havajskom košuljom i japankama? Odgovor je jednostavan. Dobijete Pandu. Glavnog junaka novog francuskog trilera sa primesama komedije koji pravo sa sunčanog juga Francuske stiže na naše male ekrane od 25. maja gde ćemo ga na kanalu Star krajm gledati subotom i nedeljom od 16.15. U seriji "Panda" protagonistu kao debitant tumači francuski kantautor Žilijen Dore (41), kog smo nedavno gledali i u trećoj sezoni serije "Pozovite mog agenta" na kanalu Star lajf, gde je glumio sebe. Ipak, pred mladom muzičkom zvezdom ovog puta je novi izazov.

U ekskluzivnom intervjuu za "TV novosti" Žilijen nam otkriva ko je Panda, ali i koliko je zahtevno note zameniti scenarijem.

- U oba slučaja morate oživeti delo zapisano na papiru. Note su slova muzičke umetnosti, a mi kao performeri ne razlikujemo se mnogo od glumaca. Cilj nam je isti, da opčinimo publiku onim što ćemo prikazati. Da ih zahvaljujući našem talentu uvedemo u jedan izmaštani svet. Gluma je u srcu svake umetnosti - poručuje na početku razgovora za "TV novosti" ovaj svestrani umetnik, koji je svojevremno izabran i za najseksepilnijeg Francuza po izboru magazina "El".

* Koliko je zahtevno bilo zameniti binu nastupom na setu?

- Ni najmanje. Javni posao je uvek isti. Nastupate za publiku i to se nikad ne menja. Međutim, ova uloga mi je baš prijala. Na neki način doživeo sam je kao odmor. Koliko često vam se pruža prilika da ono što volite radite na plaži, pod divnim suncem juga, a pauzu između dva snimanja prekratite tako što skinete košulju i šorts, i uskočite u more. To je, recimo, jedna prednost glumačkog poziva u odnosu na muzički. Tako nešto nikad nisam sebi mogao da priuštim kao muzičar.

* Ko je Panda, i ima li sličnosti među vama?

- Čini mi se da su producenti našli dosta podudarnosti u stilu koji obojica negujemo. Panda važi za opuštenog pacifistu, ljubitelj je zelenog čaja i tvrdokorni vegan. On inače vodi mali bar na plaži, u udaljenom delu Kamarka na jugu Francuske. Živi sa sinom tinejdžerom, ali nemaju ni internet ni automobil. Obožava mir koji je sebi izgradio i trudi se da ga održi, bežeći od svega što podseća na sukob, ali i od svakog pokušaja mešanja spoljašnjeg sveta u njegov privatni život. Sve ovo o čemu pričamo negde je i moj koncept idealnog života. Ali, ono što svakoga najviše iznenadi jeste činjenica da je ovaj visoki hipik bivši policijski inspektor. I to jedan od najboljih u zemlji. I kada njegova prošlost pokuca na vrata, on je prisiljen da se vrati službi, i to po svojim pravilima. Nema oružja, nema nasilja i nema ranog ustajanja. Čim sam pročitao scenario rekao sam, Panda, to sam ja.

* Šta je to što vas je privuklo ovoj ulozi?

- Verovali ili ne, ja zaista jesam Panda. Pre nekoliko godina učinio sam apsolutno isto što i on. Pomalo umoran od muzičke karijere i života pod reflektorima, poželeo sam da se sklonim od pažnje javnosti i ponovo osvojim svoju privatnost. Odlučio sam da se vratim korenima, baš na jugu Francuske, kao što je učinio Panda. Otišao sam daleko od civilizacije, da živim u srcu prirode, promenio sam odnos prema vremenu i još mnogo toga što mi je pomoglo da ponovo imam svoj prostor. Serija "Panda" me je odmah privukla, jer sam bio veoma dirnut humanošću junaka. U vreme kada mi je ponuđena rola, upravo sam završio turneju i to je bilo kao umetnički dašak svežeg vazduha. Bio je to izazov i velika opasnost, ali mislim i da je trebalo konačno da prekinem sa ustaljenom rutinom mog posla koja podrazumeva rad na pesmama, pa njihovo izvođenje na sceni. Osetio sam se suviše umetnički uljuljkanim. Morao sam da gurnem sebe u neki izazov, jer je opasnost ta koja brusi talenat i podstiče kreativnost. Umetnost strada kada prestane da donosi nešto novo.

* Ovo nije tipična policijska serija na koje smo navikli. Za početak Panda probleme rešava bez oružja...

- U tome je njegova prednost. Krimići su se suviše poistovetili sa oružjem kao glavnim sredstvom za rešavanje zločina. Kao da smo zaboravili da je mozak taj koji rukuje rukom na obaraču. Um je taj koji rešava svaki problem. "Panda" nas na trenutak vraća pravoj lepoti inspektorskog posla i aktivira naše male sive ćelije. Ono što mi se dopada kod ove serije jeste to što glavni junaci nisu klasični pozitivci. Čak mi se čini da će gledaocima dopadljivije biti njihove loše strane. Mene je Pandi privuklo upravo sve to što u njemu po parametrima sveta ne valja, jer je to ono što ga čini sličnim meni. Svako od nas je pomalo đubre. Poenta je zavoleti tu svoju prljavu stranu i raditi na tome da je očistiš.

* Jeste li uspeli da u privatnom životu dostignete tu Pandinu smirenost?

- Težim ka tome, ali još nažalost nisam. Nisam postao imun na stres. Iz dana u dan me opterećuju misli o tome kuda ide ovaj svet i gde će nas odvesti ljudska glupost. Protiv mračne i teške stvarnosti borim se humorom. Na svaku ružnu vest odgovaram sa osmehom. Često razmišljam da li na taj način pokušavam da obojim svet nekim lepšim tonovima ili da ignorišem njegove crne nijanse. I da li je to onda borba ili predaja? Takođe, jedna od stvari koja me opterećuje je činjenica da bezrezervno verujem ljudima. Tužno je kada moraš da priznaš da je jedna tako lepa stvar tvoja mana. Plašim se sveta koji dolazi, a koji na takav način menja naše osnovne vrednosti.

* Hoćete li se vratiti muzici posle glume?

- Uvek se vraćam umetnosti u svim njenim oblicima. Trenutno radim na knjigama za decu, stripovima, a radujem se i novoj turneji. Takođe, tu je i druga sezona "Pande", a već razmišljam o izazovima koji nas čekaju i pitam se da li će nove epizode biti još luđe od onoga što smo imali u prvoj sezoni. Jedva čekam da se ponovo sretnem sa svim tim izazovima koji nam pomažu da osetimo iskru života u sebi. To je nešto što me hrani.