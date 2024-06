JELENA SIMIĆ ZA "NOVOSTI": Kao da imam anđela čuvara koji me je štitio (FOTO)

OSEĆANjE zadovoljstva i unutrašnjeg mira su ključni za moju sreću i ispunjenosti. Bez obzira na sve izazove, trudim se da završim dan sa pozitivnim mislima koje mi omogućavaju da se probudim spremna za nove pobede. Biram svoj put i način kako ostvarujem želje kako privatne tako i poslovne.

Foto: Privatna arhiva

Ovako za „TV novosti“ govori popularna TV novinarka i voditeljka, kviza „Slagalica“ i emisije „Jedan dobar dan“, Jelena Simić, koju gledamo na ekranu Radio-televizije Srbije. Publika ju je upoznala u kvizu, a još više zavolela u kolažnoj emisiji, gde se svakog dana, sa svojim kolegama trudi da popodnevni sati, mnogobrojnom auditorijumu prođu brže, lepše i dinamičnije.

- Radim ono što volim, i to mi donosi veliko zadovoljstvo. Donela sam jednu važnu odluku u svom životu koje se pridržavam - izdići se iznad loših ljudskih osobina i pronaći ono što je dobro u nama, a to se trudim i da prenesam na našu televizijsku publiku. Foto: Privatna arhiva

*Gledamo vas u emisiji „Jedan dobar dan“ i u kvizu „Slagalica“. Šta vam je donelo jedno, a šta drugo iskustvo?

- Zadovoljstvo u radu, ispunjenost i stalno usavršavanje donose mi obe emisije, dva različita TV formata. „Slagalica“ traži preciznost, brzu reakciju i da u svakoj sekundi vodite računa o pravilima igre, uz minimalnu voditeljsku priču. „Jedan dobar dan“ zahteva uredničke sposobnosti i dobru pripremu. Nakon toga, ulazak u studio i vođenje programa je najlakši i najlepši deo posla.

*Po čemu pamtite početak vaše karijere i zašto ste izabrali taj put?

- Nisam imala jasan plan kuda će me moj profesionalni izbor odvesti. Želela sam da budem novinarka, imala sam neku sigurnost i nikakav strah. Sada ne znam tačno odakle mi ta sigurnost. Pamtim početak po stalnoj borbi, najpre sa samom sobom.

*Sećate li se momenta, koji je bio presudan da postanete deo najgledanijeg kviza u zemlji? I da li ste bili u dilemi?

- Da, vrlo jasno. Ovaj zadatak, bio je za mene, čast i zadovoljstvo.

*Koju igru vi lično najviše volite, a koju biste najradije preskočili?

- Najviše volim „Asocijacije“, a preskačem igru „Skočko“ jer stalno gubim u potrazi za dobitnom kombinacijom znakova, a da gubim ne volim.

*Da li navijate za nekog od takmičara?

- Ne. Objektivno posmatram razvoj situacije.

*Šta mislite, da li na vas u neposrednom kontaktu gledaoci više reaguju, kao na voditeljku „Slagalice“ ili „Jednog dobrog dana“?

- Poznaju me najpre po „Slagalici“. Ovaj kviz je najgledanija TV emisija na našim prostorima i to je ljudima prva asocijacija kada me vide. Kažu mi da im drugačije izgledam u kvizu, a da sam uživo ista, kao što sam u emisiji „Jedan dobar dan“.

*A kako za vas izgleda jedan dobar dan?

- Jedan dobar dan za mene je svaki onaj, kada se probudimo živi, zdravi i veseli. Po prirodi sam vedra i tražim samo ono što je lepo i dobro.

*Kako izgleda zajednička priprema sa kolegama za „Jedan dobar dan“?

- Dinamično, zanimljivo i užurbano. Radim u divnoj atmosferi, gde svi gledamo da najbolje moguće uradimo svoj posao i pomognemo jedni drugima. Kristinu Radenković i Stefana Popovića smatram mojim prijateljima, ne samo kolegama i onda taj posao još lakše radimo. Foto: Nikola Ristić RTS

*Koji gost u emisiji je na vas ostavio najjači utisak, a kome biste još voleli da poželite dobar dan?

- U emisiji „Jedan dobar dan“ gostovale su zaista velike zvezde, humani ljudi, sportisti, pevači, glumci, domaćice, modni znalci i svaki gost je doneo neku svoju priču. Naučili smo nešto novo, tako da ne bih mogla da izdvojim jednog.

*Rođeni ste u Sarajevu, šta vas vraća u vaš rodni grad?

- Porodica, prijatelji i mirisi. Sarajevo me vraća u detinjstvo i bezbrižnost.

*Kada biste imali neograničena sredstva, kakvu emisiju biste radili?

- Trenutno imam dovoljno posla i moje ideje ne stižu na red.

*Ušli ste u RTS zahvaljujući jednom mejlu koji ste poslali tadašnjem direktoru televizije Aleksandru Tijaniću? Možete li da nam otkrijete više o tome?

- To vam je ta sigurnost s početka naše priče. Napisala sam mejl i mislila sam da sam zatvorila jedna vrata, srećom Aleksandar je voleo te, kako mi je tada rekao, „borce“. Foto: Nikola Ristić RTS

*U srećnom ste braku i majka ste dvoje dece, kako uklapate privatne i poslovne obaveze? Šta više ili manje trpi?

- Porodica je za mene stabilnost i moja najveća snaga. Najsrećnija sam kada sam kod kuće sa mojom decom i Draganom ili kada zajedno negde idemo. Aleksa ima tri godine i sada je najslađi. Zapitkuje, trčkara po kući i stalno se smeje, na mamu. Una je starija od Alekse deset godina, divna je prema njemu, sprema mu da jede ono što on hoće, čita priče, uči ga da vozi bicikl. Sa njima je i njihova sestra Matea (kćerka moje sestre), koja je godinu dana starija od Alekse. Taj njihov odnos je nešto najlepše.

*Ko vam je najveći kritičar?

- Posle emisije uvek zovem moje najbliže, porodicu, supruga i decu. Moja ćerka Una mi je veliki kritičar. Stroga je veoma. Njeni komentari mi često ne prijaju. Zna dosta toga, to su generacije koje prate sve živo i uvažim veoma njenu kritiku.

*Kada bi bili u mogućnosti, a da bude realno, kako biste kreirali svoj život? Šta biste dodali, a šta umanjili?

- Danas se zaista osećam ostvareno i ispunjeno. Međutim, nije uvek bilo lako biti na mom mestu. Ono što me učinilo čvrstom i stabilnom jesu neke situacije u životu iz kojih sam mnogo naučila. Ponekad pomislim da imam nekog anđela čuvara koji me je vešto štitio. Najvažnije je da čovek snagom svog uma uspe da se izdigne iznad onoga što je loše i nastavi dalje.