KOD ODBORNIKA BLOKADERA IZ ZAJEČARA PRONAĐEN NOŽ, PALICA, BIBER SPREJ: Krenuo u Negotin kao logistička pomoć opoziciji! (FOTO)
JUTROS oko 6.20 časova, policijski službenici PU u Boru zaustavili su na državnom putu 1.B reda broj 35 Zaječar-Negotin, kod benzinake pumpe NIS, vozilo marke „Citroen-Ksara“, kojim je upravljao M.M. iz Zaječara, dok se na mestu suvozača prevozio I.S. iz Zaječara.
Pregledom vozila u levim prednjim vratima u pregradi je pronađena jedna teleskopska palica, kombinovani nož i biber sprej. Svi predmeti su oduzeti.
M.M. je odbornik u Skupštini grada Zaječara ispred opozicione liste "Promena u koju verujemo", a uputio se ka Negotinu kao logistička pomoć negotinskoj opoziciji.
Kako saznajemo, radi se o Miroslavu Marinkoviću.
O događaju je obaveštena OJT u Negotinu Marina Debeljak, koja se izjasnila da iz navedenog događaja nema obeležja KD i da se nastavi dalji rad na utvrđivanju elemenata prekršaja.
O slučaju je zvešten Prekršajni sud u Negotinu.
Uskoro opširnije
Preporučujemo
BLOKADER IZBO NOŽEM ČOVEKA U ĆACILENDU!
30. 11. 2025. u 09:09
SKANDAL U IZBORNOM DANU U NEGOTINU: Policija kod blokadera pronašla palice! (FOTO)
30. 11. 2025. u 09:15
EKSKLUZIVNO - URANIJUM I TEŠKI METALI OTKRIVENI U TKIVU GENERALA PAVKOVIĆA: Iz italijanske laboratorije stigli rezultati analiza (FOTO)
U TUMORSKOM tkivu generala Nebojše Pavkovića, koje je 15. septembra poslato na analize u specijalizovanu laboratoriju u Italiji, pronađeni su uranijum i teški metali u ekstremno visokim koncentracijama!
29. 11. 2025. u 08:00
OTAC PADAO U NESVEST, HITNA INTERVENISALA NEKOLIKO PUTA Mučne scene na sahrani Ane Radović - Iz porodične kuće je ispratili na večni počinak
DANAS je na Zlatiborskom groblju sahranjena Ana Radović iz Čajetine, koja je poginula u teškoj sabraćajnoj nesreći na magistralnom putu kod Čačka.
28. 11. 2025. u 14:45
NA TRGU ZA DOČEK NOVE GODINE Objavljeno koliko će grad platiti Merlinu za koncert u "najluđoj noći"
Većina pevača doček Nove godine provodi radno jer je ovo svojevrsna prilika da zarade ogromne honorare, koji su neretko i po nekoliko puta veći u odnosu na standardne.
29. 11. 2025. u 17:35
Komentari (0)