KOD ODBORNIKA BLOKADERA IZ ZAJEČARA PRONAĐEN NOŽ, PALICA, BIBER SPREJ: Krenuo u Negotin kao logistička pomoć opoziciji! (FOTO)

JUTROS oko 6.20 časova, policijski službenici PU u Boru zaustavili su na državnom putu 1.B reda broj 35 Zaječar-Negotin, kod benzinake pumpe NIS, vozilo marke „Citroen-Ksara“, kojim je upravljao M.M. iz Zaječara, dok se na mestu suvozača prevozio I.S. iz Zaječara.

Pregledom vozila u levim prednjim vratima u pregradi je pronađena jedna teleskopska palica, kombinovani nož i biber sprej. Svi predmeti su oduzeti.

M.M. je odbornik u Skupštini grada Zaječara ispred opozicione liste "Promena u koju verujemo", a uputio se ka Negotinu kao logistička pomoć negotinskoj opoziciji.

Kako saznajemo, radi se o Miroslavu Marinkoviću.

O događaju je obaveštena OJT u Negotinu Marina Debeljak, koja se izjasnila da iz navedenog događaja nema obeležja KD i da se nastavi dalji rad na utvrđivanju elemenata prekršaja.

O slučaju je zvešten Prekršajni sud u Negotinu.

