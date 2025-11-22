RASVETLJEN UŽAS U POŽAREVCU! Sekirom ubio čoveka, pa izmasakrirano telo ostavio u sobi
BRZOM i efikasnom akcijom policije rasvetljeno je ubistvo četrdesetšestogodišnjeg muškarca iz Požarevca. Uhapšeni su G. S. (41) iz ovog grada i Ž. N. (35) iz Velikog Gradišta, zbog sumnje da su izvršili ovo krivično delo u saizvršilaštvu.
Sumnja se da je Ž. N. neutvrđenog dana u periodu između 10. i 17. novembra ove godine sekirom ubio četrdesetšestogodišnjeg muškarca zadavši mu više udaraca u glavu. Potom je zajedno sa G.S. koji je prisustvovao izvršenju krivičnog dela, napustio kuću.
Policija je telo muškarca (46), nakon prijave njegovog nestanka, zatekla u spavaćoj sobi, u kući u kojoj je prethodna dva meseca stanovao zajedno sa Ž. N.
Na osnovu predloga Višeg javnog tužilaštva u Požarevcu, sudija za prethodni postupak je osumnjičenom G. S. odredio meru pritvora do 30 dana, dok je Ž. N. nakon raspisane potrage i intenzivnog operativnog rada policije, jutros pronađen i uhapšen, a po nalogu nadležnog tužilaštva, određeno mu je zadržavanje do 48 sati.
(Telegraf)
Uskoro opširnije
Preporučujemo
KAMERE SNIMILE KRVAVI ZLOČIN? Novi detalji likvidacije na Novom Beogradu
22. 11. 2025. u 15:50
UBICE SA SKUTERA PUCALE NA TADIJU: Novi detalji likvidacije vođe navijača Partizana
22. 11. 2025. u 15:11
EVROPLjANE RAZBESNELA JEDNA TAČKA TRAMPOVOG PLANA: "To je skandalozno"
AMERIČKI predsednik Donald Tramp ubacio je „klin u točak“ jednih od najosetljivijih pregovora koji se trenutno vode u Evropi, potencijalno ugrožavajući napore da se Ukrajini obezbedi finansiranje za nastavak odbrane od Rusije, piše Politiko.
22. 11. 2025. u 07:54
NAJVEĆA SILA EVROPE REAGOVALA NA TRAMPOV PLAN: "U principu podržavamo"
NEMAČKA vlada saopštila je da "u principu" podržava plan Sjedinjenih Američkih Država za okončanje rata u Ukrajini, ali da ostaje posvećena zaštiti ukrajinskog suvereniteta i obezbeđivanju bezbednosnih garancija za zemlju.
21. 11. 2025. u 12:37
RUSKE VOJNIKE OD SMRTI SPASILA - SVINjA: Pogledajte dramatičan snimak sa ukrajinskog ratišta (VIDEO)
DVA ruska vojnika su spasena od dizanja u vazduh nakon što je svinja stala na protivpešadijsku minu koju su ostavile ukrajinske trupe u povlačenju.
21. 11. 2025. u 20:45
Komentari (0)