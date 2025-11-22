RASVETLJEN UŽAS U POŽAREVCU! Sekirom ubio čoveka, pa izmasakrirano telo ostavio u sobi

BRZOM i efikasnom akcijom policije rasvetljeno je ubistvo četrdesetšestogodišnjeg muškarca iz Požarevca. Uhapšeni su G. S. (41) iz ovog grada i Ž. N. (35) iz Velikog Gradišta, zbog sumnje da su izvršili ovo krivično delo u saizvršilaštvu.

Sumnja se da je Ž. N. neutvrđenog dana u periodu između 10. i 17. novembra ove godine sekirom ubio četrdesetšestogodišnjeg muškarca zadavši mu više udaraca u glavu. Potom je zajedno sa G.S. koji je prisustvovao izvršenju krivičnog dela, napustio kuću.

Policija je telo muškarca (46), nakon prijave njegovog nestanka, zatekla u spavaćoj sobi, u kući u kojoj je prethodna dva meseca stanovao zajedno sa Ž. N.

Na osnovu predloga Višeg javnog tužilaštva u Požarevcu, sudija za prethodni postupak je osumnjičenom G. S. odredio meru pritvora do 30 dana, dok je Ž. N. nakon raspisane potrage i intenzivnog operativnog rada policije, jutros pronađen i uhapšen, a po nalogu nadležnog tužilaštva, određeno mu je zadržavanje do 48 sati.

