Zločin

RASVETLJEN UŽAS U POŽAREVCU! Sekirom ubio čoveka, pa izmasakrirano telo ostavio u sobi

V.N.

22. 11. 2025. u 21:21

BRZOM i efikasnom akcijom policije rasvetljeno je ubistvo četrdesetšestogodišnjeg muškarca iz Požarevca. Uhapšeni su G. S. (41) iz ovog grada i Ž. N. (35) iz Velikog Gradišta, zbog sumnje da su izvršili ovo krivično delo u saizvršilaštvu.

Foto: M. Anđela/Profimedia/Ilustracija

Sumnja se da je Ž. N. neutvrđenog dana u periodu između 10. i 17. novembra ove godine sekirom ubio četrdesetšestogodišnjeg muškarca zadavši mu više udaraca u glavu. Potom je zajedno sa G.S. koji je prisustvovao izvršenju krivičnog dela, napustio kuću.

Policija je telo muškarca (46), nakon prijave njegovog nestanka, zatekla u spavaćoj sobi, u kući u kojoj je prethodna dva meseca stanovao zajedno sa Ž. N.

Na osnovu predloga Višeg javnog tužilaštva u Požarevcu, sudija za prethodni postupak je osumnjičenom G. S. odredio meru pritvora do 30 dana, dok je Ž. N. nakon raspisane potrage i intenzivnog operativnog rada policije, jutros pronađen i uhapšen, a po nalogu nadležnog tužilaštva, određeno mu je zadržavanje do 48 sati.

