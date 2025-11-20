UDARAO DEDU DRVENOM DRŠKOM, PA GA ZADAVIO: Tužilaštvo iz Zrenjanina saopštilo detalje ubistva na salašu kod Kikinde

Ubistvo koje se dogodilo na salašu u okolini Bašaida kod Kikinde šokiralo je meštane ovog sela i sve na severu Banata. Za svirepo ubistvo Radislava M. (86) na njegovom imanju između Bašaida i Torde, osumnjičen je P. J. (63) iz Stare Pazove, kojeg je policija juče uhapsila, a tužilaštvo je danas saopštilo da je deka usmrćen udarcima drvenim predmetom, a potom zadavljen.

Foto: R. Šegrt

- Za vreme dok je neprijavljeno boravio kod pokojnog oštećenog R.M. istog je lišio života na način da mu je više puta zadavao udarce drvenim držaljem sekire u predelu glave i tela, a nakon toga je sustigao oštećenog, koji je pokušao da pobegne, te ga je oborio na pod, klekao na grudni koš i rukama ga stezao u predelu vrata, usled čega je oštećeni preminuo na licu mesta – saopštilo je Više Javno tužilaštvo u Zrenjaninu detalje svirepog ubistva.

Ubica je kod žrtve bio od početka ovog meseca, ali taj čovek nikome nije poznat u Bašaidu. Primećen je i, navodno, prijavljivan zbog prekršaja koje je činio, jer je upadao u prodavnice i krao robu. Policija je saopštila da se ubistvo dogodilo još 9. novembra i od tada je pod njihovom sumnjom bio beskućnik iz Stare Pazove, ali tek kada su stigli nalazi obdukcije, koju su potvridli da je starac umro od posledica povreda koje su mu nanete upotrebom fizičke sile i na osnovu drugih dokaza, uhapšen je P. J. Osumnjičeni je uhapšen 19. novembra i uz krivičnu prijavu priveden Višem javnom tužilaštvu u Zrenjaninu.

Foto: R. Šegrt Svirepo ubistvo na salašu

Ubijenog Radislava M. na salašu između Bašaida i Torde, bez znakova života, pronašla je rodbina koja je došla da ga obiđe 11. novembra. Najpre je u posetu došla Eržebet Ć. iz Kikinde, a kada ujaka nije zatekla, već samo čoveka iz Stare Pazove, i pošto se rođak nije odazivao na njene pozive, kolima je otišla u Bašaid po drugog rođaka. Njih dvoje su u šupi pronašli izubijano telo i pozvali policiju. Rodbina je sahranila Radislava M. 14. novembra u Kikindi.

- Javni tužilac podneo je predlog sudiji za prethodni postupka Višeg suda u Zrenjaninu za određivanje pritvora iz svih zakonskih osnova, odnosno zbog okolnosti koje ukazuju na opasnost od bekstva, zbog osobitih okolnosti koje ukazuju da će osumnjičeni ometati postupak uticajem na svedoke i da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo, kao i zbog uznemirenja javnosti do koje je došlo zbog načina izvršenja i posledica krivičnog dela za koje je zaprećena kazna zatvora preko 10 godina – navodi VJT u Zrenjaninu.

Foto: R. Šegrt Salaš na kojem se dogodio zločin

Nikome u selu nije čudno što je pokojni R. M. primio kod sebe nepoznatog čoveka, jer je bio dobar, ali usmaljen i trebalo mu je društvo.

- On je bio dobar i miran čovek. Živeo je dugo sam i voleo je da mu neko dođe, pa je, verovatno, pružio prenoćište tom neznancu. Ne znamo zbog čega ga je ubio, jer deda Rada nije bio bogat čovek. Verovetno mu je rekao da ide iz njegove kuće, a ovaj se onda razljutio i premlatio ga – pričaju meštani.

HRONOLOGIJA DOGAĐAJA

Osumnjičeni za ubistvo R.M. na salašu kod Kikinde, P. J. (63) iz Stare Pazove, u Bašaidu se pojavio krajem oktobra ili početkom novembra. Ubistvo se dogodilo 9. ovog meseca. Otkriveno je 11. novembra. Ubijenog Radislava M. radbina je sahranila u Kikindi 14. novembra. Za zločin je osumnjičen Staropazovčanin koji je kod žrtve boravio od početka meseca. Policija ga je uhapsila 19. novembra, kada je imala dovoljno dokaza za privođenje.