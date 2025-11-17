Zločin

KD EKIPA PREGLEDA ŠKOLU: Lažna dojava o bombi u srednjoj Tehničkoj školi u Novom Beogradu

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

17. 11. 2025. u 17:52

LAŽNA dojava o bombi postavljenoj u srednjoj Tehničkoj školi u Novom Beogradu priajvljena je danas oko 15.10 časova.

КД ЕКИПА ПРЕГЛЕДА ШКОЛУ: Лажна дојава о бомби у средњој Техничкој школи у Новом Београду

Foto: M. Anđela

Kako saznaje Tanjug, nakon prijave đaci i osoblje su evakuisani iz škole, a Kontradiverzione jedinice MUP-a su pregledale školu.

Utvrđeno je da nije bilo eksplozivnih naprava.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
STANDARDNI PRVOTIMAC NAPUŠTA MARAKANU? FK Crvena zvezda ostaje bez važnog šrafa?!

STANDARDNI PRVOTIMAC NAPUŠTA MARAKANU? FK Crvena zvezda ostaje bez važnog šrafa?!