KD EKIPA PREGLEDA ŠKOLU: Lažna dojava o bombi u srednjoj Tehničkoj školi u Novom Beogradu
LAŽNA dojava o bombi postavljenoj u srednjoj Tehničkoj školi u Novom Beogradu priajvljena je danas oko 15.10 časova.
Kako saznaje Tanjug, nakon prijave đaci i osoblje su evakuisani iz škole, a Kontradiverzione jedinice MUP-a su pregledale školu.
Utvrđeno je da nije bilo eksplozivnih naprava.
(Tanjug)
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
TELO MUŠKARCA PRONAĐENO U SEPTIČKOJ JAMI: Tragedija u selu Plavna kod Bača
17. 11. 2025. u 14:37
DETALjI O RANjENOM MLADIĆU! Odranije poznat beogradskoj policiji
16. 11. 2025. u 20:06
"TI SI KRETEN!" Žestoka svađa u studiju Hit tvita, Babić udario na Antonijevića
ŽESTOKA svađa izbila je večeras u studiju televizije "Pink" u emisiji Hit Tvit gde gostuju predsednica Narodne Skupštine Srbije Ana Brnabić, pravnik Milan Antonijević i biznismen Branko Babić.
16. 11. 2025. u 21:55
ZELENSKI ALARMIRAO EVROPU: Rusija će pokrenuti veliku agresiju na kontinent, poznata i godina
UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski tvrdi da Rusija planira da pokrene veliku agresiju na evropskom kontinentu 2029. ili 2030. godine, navodeći da na to ukazuje povećana ruska proizvodnja oružja.
13. 11. 2025. u 10:54
TAJ MALI ŽUT BIKINI: Teniserke zapalile net fotkama sa plaže
ARINA Sabalenka i Paula Badosa su u žiži.
18. 11. 2025. u 11:34
Komentari (0)