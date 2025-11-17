KD EKIPA PREGLEDA ŠKOLU: Lažna dojava o bombi u srednjoj Tehničkoj školi u Novom Beogradu

LAŽNA dojava o bombi postavljenoj u srednjoj Tehničkoj školi u Novom Beogradu priajvljena je danas oko 15.10 časova.

Foto: M. Anđela

Kako saznaje Tanjug, nakon prijave đaci i osoblje su evakuisani iz škole, a Kontradiverzione jedinice MUP-a su pregledale školu.

Utvrđeno je da nije bilo eksplozivnih naprava.

(Tanjug)

