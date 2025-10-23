STRAVIČAN NAPAD U SREDNJOJ ŠKOLI U BEORGADU: Tri lica tukli tinejdžera (16) čekićem po glavi?

Šesnaestogodišnji učenik jedne srednje škole, primljen je danas u Univerzitetski klinički centar u Beogradu sa povredama glave, nakon što ga je napala grupa od tri NN lica, pišu beorgadski mediji.

Foto: Milena Anđela/Profimedia/Ilustracija

Kako Telegraf.rs saznaje, jeziv napad dogodio se danas u prostorijama škole koju tinejdžer pohađa, a napala su ga trojica maloletnih dečaka koji se tu ne školuju.

Napad se dogodio tokom prepodnevne smene, a sve se odigralo van vidokruga nastavnika. Napadači su, kako se sumnja, ušli u objekat bez dozvole i fizički nasrnuli na tinejdžera, udarajući ga, kako je naveo, čekićem po glavi.

Prema rečima povređenog dečaka, u školu su došla za sada tri NN osobe koje su mu tražile da skine majicu koju je nosio na sebi, a koja je imala obeležje jednog fudbalskog kluba.

- On je ispričao da su mu zadali nekoliko udarca u predelu lica. Sumnja se da je reč o navijačkom napadu - kaže izvor "Blica".

Učeniku je ukazana lekarska pomoć u Urgentnom centru, a za sada nije poznat stepen njegovih povreda.

Policija intenzivno radi na identifikaciji napadača i utvrđivanju motiva ovog jezivog napada.

Istraga je u toku koja bi trebalo da rasvetli sve okolnosti ovog događaja.

(Telegraf, Blic)