UHAPŠEN POZNATI GLUMAC I NJEGOV BRAT: Osumnjičeni za ubistvo taksiste u Čačku, za trećim licem se još traga

19. 09. 2025. u 17:29

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Čačku uhapsili su V. J. (1990) i R. J. (1992), zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo ubistvo u saizvršilaštvu.

Oni se sumnjiče da su sinoć u jednom ugostiteljskom objektu u Čačku, sa još jednom osobom za kojom se intenzivno traga, zadali više udaraca pedesetogodišnjem muškarcu koji je prevezen u Opštu bolnicu Čačak gde je preminuo.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni Višem javnom tužilaštvu u Čačku.

Kako piše Kurir, V.J. je poznati glumac, a R.J. je njegov brat.

Ubijeni Dejan B. (50) iz Čačka je tokom leta vozio kamion, a inače je taksista.

