NENAD PRVO PUCAO U ĆERKINOG MOMKA: Detalji iz istrage ubistva Zlatice Mitrović (44) u bečkoj četvrti Leopoldštat

NAKON što je Nenad Mitrović (44), poreklom iz Srbije, u utorak uveče u stanu u bečkoj četvrti Leopoldštat, hicima iz pištolja usmrtio suprugu Zlaticu (44), a teško povredio stariju ćerku K. M. (24) i njenog momka (26), policija je uspela da kratko ispita ranjenog mladića, koji je zadobio povrede ramena i vrata.

On je, kako prenose austrijski mediji, naveo da je motiv zločina najverovatnije ljubomora, jer su se, prema nekim informacijama, Nenad i Zlatica rastali i pokrenuli brakorazvodnu parnicu. Mladić je, navodno, kazao da su se svi okupili u stanu, kako bi pokušali da razgovaraju u pokušaju da dođe do pomirenja i da se Nenad čudno ponašao. U jednom trenutku je, prema onome što je objavljeno, izvukao pištolj i prvo pucao u mladića, a zatim u ženu i ćerku. Od zadobijenih povreda, Zlatica je na mestu ostala mrtva, dok je K. M. zadobila povrede glave i lekari se bore za njen život. Ona se, inače, nedavno porodila. Njena beba i stariji sin (3), kao i njena mlađa sestra (15) u vreme zločina, takođe su bili u stanu.

Nekoliko komšija je izjavilo da su, najpre iz stana u kojem živi porodica iz Srbije, začuli buku, a zatim i pucnje. Jedan Rumun je kazao da je izbrojao da je ispaljeno sedam hitaca. Pozvali su policiju, koja je ubrzo stigla i tada je započela još jedna drama. Nenad je izašao iz zgrade u nameri da pobegne, a kada su policajci povikali da stane, on je ubrzao hod.

- U jednom trenutku se okrenuo, izvukao pištolj i zapucao - navode mediji u Austriji. - Policija je uzvratila vatru. Muškarac je uspeo da uđe u beli "mercedes" i pobegne. Međutim, nije daleko stigao. Policajci su ga pronašli mrtvog u automobilu, nekoliko ulica dalje. Naređena je obdukcija, koja će pokazati da li se Srbin ubio iz pištolja, koji je pronađen u automobilu ili je pogođen tokom razmene vatre sa policijom.

Uznemirujući snimak NA društvenim mrežama se pojavio snimak, koji navodno prikazuje vatreni okršaj između osumnjičenog Srbina i policije na ulicama Beča.

Kako se vidi na snimku, muškarac puca u pravcu policije, koja uzvraća vatru iste sekunde. Dok u pozadini odjekuju policijske sirene, osumnjičeni ulazi u "mercedes", daje gas i beži, a naoružani specijalci kreću za njim.

Inače, Mitrović je, kako se tvrdi odranije imao zabranu posedovanja oružja, ali se zasada ne zna, zbog čega mu je izrečena ova mera. Navodno je i ranije bio u sukobu sa zakonom, a poreklo pištolja se utvrđuje.

- Vratio sam se iz kupovine, kada sam začuo neku buku - ispričao je jedan komšija. - Prvo nisam tome pridavao značaja, ali sam ubrzo začuo kako neki muškarac zapomaže. Odmah sam otrčao da vidim šta se dešava. Ušao sam u stan. Video sam dve žene kako leže u lokvi krvi. Bilo je strašno. Ugledao sam dečaka od tri ili četiri godine, kako sedi na kauču i porvo mi je bilo da ga uzmem i sklonim odatle. Uplašeni pas porodice je cvileo na stepeništu, pa sam njega i dečaka odveo kod komšije i odmah smo obavestili nadležne. Čim je Hitna pomoć stigla, pokazao sam im gde su povređeni. Ovu porodicu poznajem, prijatni su ljudi. Ne znam šta je moglo da se dogodi, pa da se ovako završi. n