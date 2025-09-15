Zločin

OSUMNJIČENI ZA ZLOČIN U NIŠU PREDAO SE POLICIJI: Sedeli zajedno u parku, nakon svađe pucao u Darka, pa pobegao sa lica mesta (FOTO)

Ј. Ћосин

15. 09. 2025. u 10:17

DAN nakon što je u niškom naselju Durlan naočigled dece i stanara ubijen 27-godišnji Darko Vicić, osumnjičeni za zločin, Martin (starost za sada nije saopštena), predao se policiji, potvrđeno je „Novostima“ iz izvora bliskih istrazi.

ОСУМЊИЧЕНИ ЗА ЗЛОЧИН У НИШУ ПРЕДАО СЕ ПОЛИЦИЈИ: Седели заједно у парку, након свађе пуцао у Дарка, па побегао са лица места (ФОТО)

Foto: J. Ćosin

Podsetimo, u nedelju oko 18 časova u blizini OŠ „Miroslav Antić“, ispred zgrada na Bulevaru Medijana, dvojica muškaraca su sedela u parkiću i pili pivo. U jednom trenutku su se posvađali, nakon čega je Martin izvukao pištolj i iz neposredne blizine pucao u Vicića. Mladić je pao na trotoar, a napadač je pobegao, ostavivši komšije i decu u panici.

Komšije za Darka Vicića kažu da je bio vredan i dobar mladić, koji se spremao da ode na rad u inostranstvo.

– Bio je miran i povučen, uvek spreman da pomogne – kažu stanari zgrade u kojoj je Darko živeo.

Foto: Фото: Ј. Ћосин

POGLEDAJ GALERIJU

Nezvanično, Martin je i ranije bio u sukobu sa zakonom i, prema tvrdnjama iz okoline, bio je osuđivan zbog napada nožem. Policija i tužilaštvo nastavljaju istragu, kako bi utvrdili tačan motiv ubistva i okolnosti pod kojima je došlo do sukoba.

Stanovnici Durlana su i dalje u šoku, posebno jer se zločin odigrao pred očima dece i prolaznika. Apeluju na nadležne da obezbede veću bezbednost u ovom delu grada.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OBOŽAVAO JE SRBIJU! Ubijeni saradnik Trampa bio usko povezan sa Srbima - i to kroz košarku

OBOŽAVAO JE SRBIJU! Ubijeni saradnik Trampa bio usko povezan sa Srbima - i to kroz košarku