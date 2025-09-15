OSUMNJIČENI ZA ZLOČIN U NIŠU PREDAO SE POLICIJI: Sedeli zajedno u parku, nakon svađe pucao u Darka, pa pobegao sa lica mesta (FOTO)

DAN nakon što je u niškom naselju Durlan naočigled dece i stanara ubijen 27-godišnji Darko Vicić, osumnjičeni za zločin, Martin (starost za sada nije saopštena), predao se policiji, potvrđeno je „Novostima“ iz izvora bliskih istrazi.

Foto: J. Ćosin

Podsetimo, u nedelju oko 18 časova u blizini OŠ „Miroslav Antić“, ispred zgrada na Bulevaru Medijana, dvojica muškaraca su sedela u parkiću i pili pivo. U jednom trenutku su se posvađali, nakon čega je Martin izvukao pištolj i iz neposredne blizine pucao u Vicića. Mladić je pao na trotoar, a napadač je pobegao, ostavivši komšije i decu u panici.

Komšije za Darka Vicića kažu da je bio vredan i dobar mladić, koji se spremao da ode na rad u inostranstvo.

– Bio je miran i povučen, uvek spreman da pomogne – kažu stanari zgrade u kojoj je Darko živeo.

Nezvanično, Martin je i ranije bio u sukobu sa zakonom i, prema tvrdnjama iz okoline, bio je osuđivan zbog napada nožem. Policija i tužilaštvo nastavljaju istragu, kako bi utvrdili tačan motiv ubistva i okolnosti pod kojima je došlo do sukoba.

Stanovnici Durlana su i dalje u šoku, posebno jer se zločin odigrao pred očima dece i prolaznika. Apeluju na nadležne da obezbede veću bezbednost u ovom delu grada.