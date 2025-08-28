"DETE, VADITE DETE, POD AUTOBUSOM JE": Očevici opisali stravičnu scenu u kojoj je stradala tinejdžerka (15) u Zemunu
DEVOJČICA je danas nažalost, poginula naočigled majke u Ulici cara Dušana u Zemunu, kada ju je pokosio autobus koji je bio na liniji 18
Sumnja se da je do saobraćajne nesreće u Zemunu u kojoj je nastradala devojčica (15), a nekoliko osoba povređeno, došlo kada je vozač autobusa na liniji 18 prošao na crveno svetlo na semaforu, nezvanično saznaju mediji
Nesreća se, podsetimo, dogodila danas oko 12 časova u Ulici cara Dušana u Zemunu kada je autobus udario devojčicu, ali će dalja istraga koju vodi Više javno tužilaštvo u Beogradu takođe, utvrdiće i da li je devojčica u trenutku udesa bila na trotoaru ili na pešačkom prelazu. Nakon toga usledio je lančani sudar tri automobila, saobraćaj je na ovoj deonici od tada u prekidu.
- Poginula je naočigled majke! Devojčica je bila sa majkom u trenutku nesreće. Autobus je naleteo na nju i pokosio je. Vozač je, kako kažu neki od očevidaca, pokušao da zakoči, ali nije bilo je previše kasno i već je udario tinejdžerku - navodi za medije jedan od očevidaca.
"Dete, vadite dete!"
- Ovde je bio haos! Ljudi su van sebe, pokušali su da pomognu devojčici nakon nesreće, ali nažalost za nju nije bilo spasa. Kukaju svi, plaču. Neko je vikao: "Jao Bože, dete je pod autobusom! Dete, vadite dete..."Zaista je bilo strašno. Majka joj se oduzela, jadna žena, a otac je na lice mesta stigao brzo, plakao je na sav glas. Ne daj Bože, nikome.
Nakon udesa, prema rečima očevidaca, svi su bili pogubljeni, a vozač autobusa je izašao krvav.
- Vozač je jedva izašao iz autobusa, jedva je hodao. Majica mu je bila cela krvava - kaže jedan od očevidaca.
Na lice mesta došlo je nekoliko ekipa Hitne pomoći i oni su u sanitetima prevozili povređene, za koje su sumnja da ih je četvoro, među kojima i trudnica stara 23 godine.
(Kurir)
