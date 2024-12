PIVCE LIKVIDIRAN U RANU ZORU: U sačekuši ubijen Nikola Stanković - detalji likvidacije

KALUĐERICA je juče osvanula pod blokadom policije, posle stravičnog ubistva. Nikola Stanković (27), poznat kao Pivce, likvidiran je ispred svoje kuće u pucnjavi koja se dogodila oko 4.30. Sa njim je u trenutku napada bila devojka T. D. (25), koja je ranjena u šaku i prebačena u Urgentni centar.

Foto: Društvene mreže

Četiri osobe u automobilu u pokretu otvorile su vatru na Stankovića i njegovu devojku, a zatim pobegle u nepoznatom pravcu. Policija je odmah pokrenula akciju "Vihor", ali zasad nema informacija o počiniocima, niti o motivu napada.

Stanković je bio dobro poznat policiji. U trenutku likvidacije, nalazio se u kućnom pritvoru i nosio nanogvicu zbog suđenja za pokušaj ubistva radnika obezbeđenja u noćnom klubu "Stefan Braun" 2022. godine.

Njegova kriminalna prošlost obuhvatala je niz ozbiljnih dela. Jedan od najpoznatijih slučajeva dogodio se u novembru 2019. godine, kada je uhapšen zbog napada na bivšeg fudbalera Crvene zvezde Aleksandra Terzića. Tada je sa članovima svoje ekipe presreo Terzića na mostu Gazela. Tražili su mu 5.000 evra. Poznati fudbaler je uspeo da pobegne, ali nakratko. Napadači su ga sustigli na Novom Beogradu i pokušali da ga kidnapuju.

- Vraćao sam se iz Niša. U toku vožnje, kod Autokomande, presreo me je "audi" sa zatamnjenim staklima. Vozač je bez ikakvih razloga pokušao da me zaustavi - pričao je tada Terzić policajcima. - Kada sam zaustavio automobil, izašao je muškarac i rekao mi "daj 5.000 evra ili ćemo te oteti!". Tukli su me i rukama i nogama i pokušali da me ubace u auto, ali uspeo sam da pobegnem.

Potraga za napadačima KUĆA porodice Stanković obezbeđena je kamerama, što bi moglo da pomogne u rasvetljavanju zločina. Kamere su snimile automobil koji su napadači na Stankovića koristili. Potraga za kolima i napadačima je raspisana, motiv ubistva još nije poznat. Sumnja se da su napadači znali kad se vraća iz grada i sačekali su ga ispred kuće. Više javno tužilaštvo je naredilo obdukciju. Nikolina devojka je ključni svedok likvidacije.

Pored slučaja sa Terzićem, Stanković je bio uhapšen i 2022. godine zbog pokušaja ubistva u noćnom klubu, kao i za brojna druga krivična dela, uključujući razbojništva, krađe, posedovanje droge, nanošenje teških telesnih povreda.

Pucnjava u "Stefan Braunu" dogodila se 15. marta 2022. godine, kada je teško ranjen radnik obezbeđenja kluba M. Č. Optužnicom su obuhvaćeni Slavoljub Trajković, Stefan Veljović, sada ubijeni Nikola Stanković i Aleksandar Šćepanović kome se sudi u odsustvu, jer je u bekstvu. Njima je na teret stavljeno krivično delo pokušaj teškog ubistva u saizvršilaštvu u sticaju sa po jednim krivičnim delom nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja. Trajković je često pominjan u postupku protiv kriminalne grupe Veljka Belivuka, a čiji pripadnici su optuženi da su, između ostalih, ubili i Aleksandra Gligorijevića, na čijim su leđima urezali "izdaja" i "Trajko", što je inače Trajkovićev nadimak.

Zajedno 11 godina DEVOJKA T. D., koja je ranjena u pucnjavi, bila je sa Stankovićem u dugogodišnjoj vezi. Na osnovu objava na društvenim mrežama može se zaključiti da su njih dvoje bili u vezi 11 godina. Ona je često objavljivala fotografije na kojima su buketi cveća i pokloni, koje je dobijala od svog dečka. Nije često delila zajedničke trenutke sa Nikolom. Na profilu se nalazi tek par njihovih slika.

U novembru 2020. godine na Nikolinu kuću bačena je bomba, ali tom prilikom nije bilo povređenih. Geleri su oštetili nekoliko parkiranih automobila i fasadu kuće. Iako se isprva mislilo da je bombaški napad izveden zbog Nikolinog oca koji tu živi sa porodicom i ima vulkanizersku i limarsku radionicu, ispostavilo se da je moguće da je ipak Nikola bio meta. Pretpostavlja se da je bačena bomba bila opomena porodici, ali možda i neki vid osvete.