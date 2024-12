Odluka Saveta za štampu

Na osnovu članova 19. i 21. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu, na sednici održanoj 28. 11. 2024. godine, jednoglasno donosi

Foto

ODLUKU

Tekstom „, REŠIO SAM DA UBIJAM I UBIJAO SAM REDOM’: Prvo svedočenje Koste K. o masakru u OŠ ‘Vladislav Ribnikar’, roditelji ubijene dece plakali u sudnici” i “Kosta rešio da ubija i ubijao je redom”, objavljenim 8. oktobra na portalu i 9. oktobra 2024. godine u dnevnim novinama, list „Večernje novosti“ i portal „Novosti.rs“

1.prekršili su tačku 3 Odeljka I (Istinitost izveštavanja) Kodeksa novinara Srbije o obavezi novinara da naznači izvor informacije koju prenosi, a da, ukoliko izvor ne želi da bude otkriven, novinari i urednici moraju da postupaju sa dužnom profesionalnom pažnjom i svojim profesionalnim autoritetom staju iza infromacije i odgovaraju za njenu tačnost,

2.prekršili su tačke 3, 4, 5 i 6 Odeljka IV (Odgovornost novinara), po kojima je novinar dužan da poštuje pravilo pretpostavke nevinosti i ne sme nikoga da proglasi krivim do izricanja sudske presude, ne sme da koristi neprimerene, uznemiravajuće, pornografske i sve druge sadržaje koji mogu imati štetan uticaj na decu, dužan je da poštuje i štiti prava i dostojanstvo dece, žrtava zločina, osoba sa hendikepom i drugih ugroženih grupa, kao i da neguje kulturu i etiku javne reči,

3. prekršili su tačke 1, 2 i 4 Odeljka VII (Poštovanje privatnosti) o obavezi novinara da poštuje privatnost, dostojanstvo i integritet ljudi o kojima piše, da izbegava spekulacije i prenošenje nedovoljno proverljivih stavova u izveštavanju o nesrećama i tragedijama u kojima ima stradalih ili su teško pogođeni materijalni i drugi interesi građana, kao i da je obavezan da osigura da dete ne bude ugroženo ili izloženo riziku zbog objavljivanja njegovog imena, fotografije ili snimka sa njegovim likom, kućom, zajednicom u kojoj živi ili prepoznatljivom okolinom,

4. prekršili su i tačku 1 Odeljka VIII (Korišćenje časnih sredstava), po kojoj je novinar dužan da se u prikupljanju informacija, fotografija, dokumenata, zvučnih i video zapisa koristi samo časnim sredstvima.

Na osnovu žalbe Milene Vasić, Komisija je zaključila da uprkos tome što postoji veliki interes da javnost dobije odgovor na pitanje kako je došlo do masovnog ubistva u OŠ “Vladislav Ribnikar”, nijeu javnom interesu da o užasnoj tragediji izveštava na senzaconalistički način, sa klikbejt naslovima, prenošenjem uznemirujućih detalja iskaza i bez saosećanja sa porodicama nastradalih. Javni interes ima prevagu u odnosu na sva druga pravila, ali je u ovom slučaju problem to što, po mišljenju članova Komisije, nije postojao javni interes da se sa zatvorenog suđenja, neselektivno prenose svi detalji, do kojih su novinari nekako došli, a koji nisu provereni, a moguće ni tačni.